Une vaste compagne de nettoyage à Boukhanefis

La commune de Boukhanefis vit ces jours une dynamique jamais vu dans son histoire. Bizarrement, avec les mêmes moyens, la commune renait de ses cendres. Il a suffit qu’un homme change. Le nouveau maire, en l’occurrence, Mr Benchinoun Teidj avec des membres aussi attentifs et dévoués, aussi soudés, l’activité ne cesse de prendre des élans à travers des idées convenues d’apparence issue d’une entente jamais senti auparavant.

Cette convenance a beaucoup charmé le chef de daïra, qui a adhéré pleinement en guise d’encouragement à ces bonnes actions et initiatives qui ont comme objectif majeur de créer un climat favorable et un milieu de vie agréable pour le citoyen lambda. Rencontré sur place, le chef de daïra c’est montré disposé à toute idée ou initiative d’intérêt général.

L’action louable a compris le nettoyage de toute la commune. La peinture des murs des lieux publics, trottoirs en blanc et rouge, des desseins et de beaux graffitis de la nature, de seine de moudjahidines sur les murs publics et les établissements scolaires. Des desseins de couleurs éclatantes, remplis de d’amour de la nature et de patriotisme qui ont fait naitre une beauté visuelle rêveuse. C’est certain, se sont les hommes qui font l’histoire et pas le contraire.

Djillali Toumi