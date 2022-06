Plus de 40 logts sans électricité ni eau à Ouled Bendida depuis plus de 04 ans

Plus d’une quarantaine de famille à Ouled Bendida commune de Boukhanefis attend le fameux branchement à l’électricité, le gaz et l’eau depuis plus de 04 longues années, attend-on appris sur place des locataires. Des nécessités indispensables à la vie, des commodités les plus élémentaires, et en contrepartie, des incapacités et une négligence caractérisée des services concernés.

Les instructions en la matière, du président de la république Mr Abdelmajid Tebboune se voient par malheur bafouées. Les soucis des citoyens dans ses droits les plus élémentaires ne sont pas pris sérieusement en charge, provoquant de la sorte des mécontentements imprévus. Des dizaines d’individus se sont rassemblés cette semaine devant le siège de l’APC pour revendiquer une énième fois cet oubli qui s’installe dans la durée, rendant encore difficile la vie des familles dans leurs demeures dépourvus de nécessités.

Djillali Toumi