POUR UNE PLANIFICATION DE LA GESTION OPÉRATIONNELLE DE LA VILLE

“Chaque ville est notre ville natale, chacun est notre parent.”

Les Benisafiens et Benisafiennes assistent, et ce depuis bien longtemps a une véritable dégradation généralisée du cadre de vie, et de l’environnement immédiat plus particulièrement au milieu urbain, qu’ il s’agisse du réseau routier, du réseau électrique, du réseau d’assainissement, du réseau de l’eau potable , de la voirie de l’ hygiène, des prestations de services administratifs, et bien d’autres anomalies de la cité, l’ opinion générale du citoyen citadin est quasiment défavorable vis-à-vis des autorités locales ; ce sentiment pimenté par un autre constat de gaspillage des ressources, de la dégradation du patrimoine communale ,et un déficit culturel sur la préservation du bien communal , qui à travers cet adage populaire « hadda machi taa ebak ouala taa emouk ! »

L impuissance des pouvoirs publics à surveiller, a contrôler, et à veiller au respect des lois, et règlements en matière de salubrité publique, de construction d urbanisme, contribue généralement à cette perte de confiance, et de crédibilité des gestionnaires locaux et par contre coup de l’état en générale. La base de l’état commence à partir de la commune.

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un environnement sain, et d’un développement durable. »

La commune représente l’institution territoriale centrale dans le système administratif Algérien. Le code communal regroupe en général les règles de fonctionnement de la collectivité locale (institution de base de l’état) selon un contexte donné, elle représente en fait la personnalité morale, et jouit d’une autonomie financière.

La commune, institution de base reste dans le fait, l’instrument le plus efficace de l’Etat pour la mise en œuvre des programmes de développement local.

La gestion de la commune reste en fin de compte un défit majeur, et permanent pour le pouvoir central dans la mesure, où la commune représente, un agent économique important, mais aussi un acteur principal de premier ordre dans la réalisation des objectifs par de véritables gestionnaires d’élus, et de l’ Etat par le biais des PSD’(plan sectoriels), PCD( plan de développement local),plans spéciaux…

« En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. » (Georges Clemenceau)

Le président de l’assemblée communale (PAPC), premier chef de la commune, et le premier responsable à prendre en charge la gestion de la commune, il supervise l’instance exécutive de la commune à qui incombe la gestion des affaires de l’APC sur tout ce qui relève du politique, du social, de l’économie, et de la culture.

Les attributions du PAPC sont dictées par le code communal, qui lui incombe une maitrise des techniques de l’art , et des règles de gestion lui permettant d’améliorer la gestion de sa commune, de mener à bien sa mission dans les réglés de l’art, et de réaliser par le biais d’une planification scientifique ,ou les objectifs sont préalablement tracés de son mandat

Le code communal renferme les prérogatives suivant :

*gérer efficacement, et rationnellement les ressources de la commune

*préparer objectivement les budgets, et veiller à leur réalisation effective

* organiser efficacement les services communaux

*préserver les intérêts, et le patrimoine mobilier, et immobilier de la commune, conclure des marchés, et des conventions, lancer des avis d’appel d’offre, et organiser les adjudications portant sur les affaires communales……..

Le PAPC gère le patrimoine de la commune inventorié selon la règle de l’art dans le but de réaliser des résultats contenus dans son programme électoral à savoir

*-L amélioration du service public.

*-l amélioration du cadre de vie.

*-la réalisation des programmes de développement durable.

A cet effet, le P.APC doit avoir certains outils pour la bonne gestion à savoir :

– *La planification : elle permet de définir dans le temps les objectifs assignés, et d’établir les programmes de travail échelonnés dans le temps tout en prévoyant les moyens financiers matériel, et humains pour sa réalisation

– *L’organisation : mettre en place un schéma permettant de définir les missions, les taches, et les attributions, ainsi que la définition des responsabilités, des exécutants, et surveillants.

– *Le contrôle : nécessite un suivit rigoureux des réalisations, ainsi que des évaluations des résultats par rapport aux objectifs tracés, et les correctifs des écarts.

Le P.APC a pour mission :

La commune étant une institution économique, politique, sociale, environnementale, et culturel, qui a pour but les défis dans sa gestion tout en prenant en considération la relation de la commune avec son entourage environnemental à savoir :

*les pouvoirs publics

*les partis, et organisations

*les citoyens

*la société civile

*les agents économiques

L’organisation structurelle (organigramme) de la commune algérienne se présente ainsi :

– *Le S-G (secrétaire général)

– * Un service de l’urbanisme, et l’environnement

– *Un service des finances, et des moyens généraux

– *La réglementation, et les affaires sociales

– Le choix de l’organigramme de la commune est en fonction de la taille de la commune exprimée en nombre d’habitants

– pour le cas de l’organigramme la commune de Benisaf

– *PAPC

– *APC

– * SG+Bureau de la gestion du personnel

– * service de l’urbanisme et des réserves foncières

– * service de l’équipement et des travaux-

– *service des affaires financières, et économiques

– *service de la réglementation, et du contentieux

– *service des affaires culturelles, et sociales

– * les grandes orientations de la commune de Benisaf, et ses orientations établies dans son contexte environnemental, elles relèvent d’une part du niveau des décisions stratégiques ; d’autre part par le niveau opérationnel qui est en relation directe avec les décisions stratégiques.

– * l’organisation+ la gestion des ressources exploitables+ les prises en charges des conflits, et la maitrise de la planification qui sont des questions fondamentales sur le « qui fait quoi » pour nous renseigner sur la performance, et se sont bien les attributions des responsabilités, et des prérogatives qui répondent à la question soulevée du « qui fait quoi »

– *Techniques de gestion, et d organisation.

– * Définition des objectifs : tout doit être chiffré pour une meilleure évaluation

– * Taux de recouvrement des recettes

– *Amélioration du service public

– * Exploitation maximale du patrimoine de la commune.

La définition des responsabilités, et des attributions du P.APC ,ce défit dans l organisation de la commune se situe au niveau de la définition précise des attributions, et des responsabilités

La règle de la bonne gouvernance précise bien que si le P.APC s occupe de la répartition des taches quotidiennes, il va se retrouver impliquer dans des conflits permanent avec ses collaborateurs.

Le P.APC devrait jouer le rôle de coordinateur pour faire avancer son projet faciliter la communication, coopération avec les vices présidents ;

*uniformisation des procédures de travail,

* respect de la législation du travail

*Suivi et évaluation.

en conclusion : l’administration communale a une très lourde responsabilité en matière de qualité et de cadre de vie des citoyen .régulation et surtout le développement économique, le transport, l’AEP, l’hygiène, l’environnement les loisir, la culture, la santé représentent l’espace stratégique de la responsabilité de la collectivité locale l’ensemble des missions dévolues sont très sensibles et ayant pour finalité en fin de compte le bien être du citoyen bien sur que cette mission exige des ressources ( financiers moyens de cette politique techniques, organisation….

