Démantèlement d’un réseau criminel de falsification de documents administratifs et de cachets

Dans le cadre de ses efforts habituels pour lutter contre toute forme de criminalité, la police judiciaire de la SW de Sidi Bel Abbes a réussi, sur la base d’information, à mettre hors d’état de nuire un réseau criminel composé de 03 complices âgés entre 39 et 62 ans, spécialisé dans la falsification de documents et imitation des cachets officiels et personnels, rapporte un communiqué de la cellule.

Les suspects imitaient des cachets et opéraient à la falsification de documents qu’ils donnaient à leurs victimes en guise de garantie pour escroquer des citoyens en leurs promettant des logements. Les policiers ont saisit en ces circonstance 555 faux cachets à bord d’un véhicule conduit par l’un des suspect, conclut la source.

La police appelle les citoyens à plus de vigilance et incite de prendre contact avec ses services à la moindre suspicion, dans but de se protéger et lutter cette forme d’escroquerie, devenue très répondue de nos jours.

Djillali Toumi