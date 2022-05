Prés d’1,5 km de câble électrique volé à Ras El Ma

Prés d’1,5 Km de câble électrique vient d’être déterré et volé cette semaine à la daïra de ras el ma au sud de la wilaya de sidi bel abbés, a-t-on appris de Mr Ahmed dine El Hannani, gérant de l’entreprise SAARL hydrodine.

Le projet de pose de câble sous terrassement avec lit de sable et grillage avertisseur était destiné à l’éclairage public dans le cadre du VRD primaire et secondaire du POS SAU zone nord ouest Ras El Ma. Les assaillants ont déterré le sol et volé le câble d’une estimation de 190 millions de centimes, selon le gérant.

Une plainte aurait été déposé auprès des services de sécurité dans le but de déclencher une enquête qui permettrait de déterminer l’identité les assaillants.

Djillali Toumi