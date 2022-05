19 individus arrêtés et 48.000 psychotropes saisis

Sidi bel abbés

Dans le cadre de la lutte contre toute forme de criminalité, les gendarmes ont frappé fort comme à leurs habitudes. Sur la base d’une information, que des individus écoulaient de la drogue dure, les éléments de la brigade de recherche dans une action bien combinée avec leurs collègues du groupement sectoriel, ont suivi un plan sécuritaire qui a servi à neutraliser une bande de malfaiteurs composée de 19 individus âgé entre 19 et 44 ans, a-t-on appris de la cellule communication et des affaires générales du groupement de la gendarmerie de sidi bel abbés.

L’action a permis de saisir 48.000 comprimés hallucinogènes de marque ecstasy, 420 grs de liquide de cette même drogue, un véhicule touristique utilisé pour le transport et 19 téléphones portables. Les mis en cause ont été arrêté pour répondre devant la justice de leurs chefs d’inculpations de possession et vente de drogue.

Djillali Toumi