Regroupement régional des chefs de service de la protection générale de la protection civile Des visions pour moderniser le secteur

Le colonel Boualem Charef, représentant la direction générale de la protection civile, dans une intervention liminaire a mis en exergue les ambitions du directeur général de booster le secteur en faveur des exigences qu’impose le développement dans tous les secteurs. Le colonel, en compagnie du directeur de l’organisation, de la coordination des secours, le sous-directeur de la planification opérationnelle et celui des opérations, a expliqué les instructions à suivre pour accompagner cet objectif.

L’événement prévu pour 02 jours : le 14 et 15 janvier 2020, à l’enceinte de l’unité principale sise, cité Boumelik, a regroupé les chefs de services de 25 wilaya : Ouest, centre et Sud-ouest, ciblant l’application du programme d’action annuel tracé à cet effet par la direction générale, mettant en évidence l’amélioration et la modernisation du secteur.

La rencontre était une occasion de faire une rétrospection sur les bilans réaliser en 2019, afin d’en faire un repaire pour une éventuelle évaluation, à priori, dans la compagne de lutte contre les feux de foret, maquis, bottes de foins, arbres fruitiers, ainsi relevant de la surveillance des plages et des baignades. Aussi, pour tracer un objectif pour l’année 2020, comprenant de nouvelles aspirations.

Dans ce sillage, l’on a fait savoir que les services de la protection civile de sidi bel abbés ont réalisé en 2019 un nombre de 25.165 interventions à travers toute la wilaya : entre évacuations de blessés, de malades, accidents de la route et incendies. L’on dénombre : 57 morts, 1287 blessés, 116,79 ha de feux de foret, 35 arbres fruitiers endommagés dans 03 feux différents, perte de 27.515 bottes de foin dans 26 incendies et 45 récoltes parties en fumés dans 45 incendies. Les sapeurs pompiers sont en constante dynamique.

L’occasion était aussi de sensibiliser le personnel sur la prise en charge de ces même mesure durant l’année 2020, de prendre les précautions nécessaires afin d’avancer à coup d’erreurs rectifier, et ainsi, en faire des statistiques un moyen de correction et de développement. Comment rendre efficace les colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêt, faire des études pour enrichir les différents plans d’organisation et de coordination des premiers secours ORSEC, et en fin mettre en application les directives du décret d’application n°18-208 relatif à l’organisation des unités de la protection civile et mettre à jour de la nouvelle application de la carte des moyens opérationnels.

Djillali Toumi