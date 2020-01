Sidi Bel-Abbes : Une gare routière …à l’abandon?

Au moment où toutes les villes d’Algérie tentent d’organiser le transport collectif et inter-urbain en construisant une seule grande gare routière pour faciliter la mobilité des citoyens et leur éviter les nombreuses tracasseries de déplacement d’un lieu dans la ville à un autre , Sidi Bel Abbes est l’une des seules villes en Algérie hormis la capitale, qui abrite un plus grand nombre de gares routières et ferroviaires sans vraiment en tirer les bénéfices d’un tel redéploiement ni apporter une aide quelconque à la population et pour cause une quatrième gare routière a été construite, il y a quelques années dans le mythique quartier de Graba appelé de nos jours Hai Émir Abdelkader.

Cette gare fut initialement dédiée au transport Urbain et semi-urbain mais malheureusement se trouve aujourd’hui dans un état lamentable pour ne pas dire tout simplement abandonnée à son sort (ici à l’image) en raison d’une multitude de problèmes indéterminés ayant surgi juste après son achèvement .

Le mercredi passé, une réunion extraordinaire regroupant les élus locaux et les principaux concernés de cette gare routière devait se tenir au siège de l’Apc pour dresser une situation sur cet état de fait et sortir avec une décision définitive pour cette gare mais selon notre interlocuteur , cette réunion a été tout simplement annulée pour des raisons qui demeurent inconnues .

Pourtant, il y va sans dire que l’ancienne gare appelée communément station 17, jouissait de toutes les commodités touchant le transport Urbain et semi-urbain vu qu’elle est située au centre-ville donc globalement près à tous les commerces de la ville d’où la satisfaction qui y régnait au sein de la population et ironie du comble même le Tramway s’y était rapproché d’une centaine de mètres avec deux stations d’arrêt.

Mais voilà , il y a quelques années, notre ancienne APC avait décidé autrement de cette station 17 en l’abandonnant à une association des sourds muets qui l’avait transformé en Parking et du coup, en envoyant tous les usagers des transports Urbains ou semi-urbain vers cette toute nouvelle gare routière au quartier Émir Abdelkader. En réalité, c’était une décision de l’ancien Wali Fehim dit-on, qui tenait à réhabiliter cette zone après avoir ordonné la démolition d’un grand nombre d’habitations précaires, une zone longtemps réputée par des mœurs légères cependant la population n’arrive toujours pas à s’accommoder à cette zone qu’on appelle communément Houffra pour la simple raison qu’elle est hors champ des principaux commerces si ce n’est éloignée.

Aujourd’hui, on assiste à une désorganisation totale du transport toute catégorie confondue à Sidi Bel-Abbes alors que juste à coté ,Oran, les bonnes manières de gestion sont de mise avec la construction d’une grande gare routière alors que celles urbaines , sont restées telles quelles pour canaliser la mobilité des usagers vers leurs commerces préférés.