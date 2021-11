Rencontre : Directeur de l’éducation / FNTE « Le dialogue est la clé des réussite »

En marge de la rencontre qui a regroupé le directeur de l’éducation Mr Kamel Ouled Laid avec le fédéral et le secrétaire de la section syndicale relevant de la fédération nationale des travailleurs de l’éducation Mr Negaz Moussa, ce lundi 08 novembre 2021, le secrétaire témoigne que cette rencontre a été aussi bien une prise de contacte qu’un rendez-vous pour remettre le PV d’installation de la section syndicale de la FNTE.

Le but est avant tout d’informer le 1er responsable de l’éducation au niveau de la wilaya des membres représentant de cette section syndicale, dans un but de transparence et de volonté sincère à adhérer dans toute manœuvre d’intérêt générale, pouvant booster le secteur, avec toutes ses composantes, en veillant à la préservation de tous les droits qui concernent, aussi bien, et surtout les écoliers, que le personnel de l’administration et les professeurs, souligne Mr Negaz.

Mr Negaz affirme avoir trouvé en le directeur un responsable très ouvert et surtout disposé à toute forme de dialogue « le dialogue est la clé des réussites », dixit le directeur Mr Kamel, pour continuer « on ne peut rien construire sans le dialogue. C’est un moyen qui permet de réduire les différences et toutes formes de divergences, pour aboutir à l’issue idéale qui apaise toutes les parties, dans un consensus d’intérêt commun. Ma porte est ouverte à tous. Je suis un fonctionnaire avant d’être responsable, et il est de mon devoir d’honorer cette fonction comme le stipule le règlement, et même plus. Ma responsabilité et ma conscience obligent».

Djillali Toumi