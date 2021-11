Boukhanefis et Tabia : les coupures de l’électricité deviennent récurrentes et imprévisibles

Les coupures de courant électrique sont devenues un réel souci. Les citoyens des communes de Boukhanefis et Tabia, dans une même trajectoire et dépendant de la Daïra de Ben Badis, en matière de cette source indispensable, connaissent depuis un bon bout de temps des coupures récurrentes. Pas un jour ne passe sans qu’il y ait au moins une coupure de courant. Cela devient imprévisible. Ce samedi 13 novembre 2021, les lampes au carrément basculés vers le mode « clignotant ». Les coupures se sont multiplier, mettant les familles dans une totale confusion : entre débrancher totalement les prises et les laisser, au risque de perdre leurs appareils.

La SADEG de la daïra de Ben Badis est pourtant au courant de cette perturbation, selon des témoins des deux communes, qui certifient que la commune de Tabia est la plus touchée par ces coupures devenues un réel souci très fréquent, aussi bien des familles que des commerçants, de crainte de voir leurs stock d’aliments se périmer, affectant de la sorte leurs source de revenue et de vie.

L’aspect administratif et commercial ne sont ici même pas énumérés, sachant que l’outil informatique, utilisé par la totalité des administrations et entreprise, se verrait totalement hors d’usage, affectant de la sorte, l’économie et la qualité de service, proposé au citoyen. Dans d’autres cieux, chaque minute est précieuse et chacune de perdue est un réel désastre. Pour cela, des statistiques bien au point sont prévues pour se repérer et remédier à toute autre erreur à l’avenir…. A bon entendeur.

Djillali Toumi