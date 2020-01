RÉVOLUTION OU RÉFORME , NE ME FAITES PAS RIRE!

Si je finis par me contenter de suivre les méandres du lit d’un fleuve indéterminé , je m’évertuerai à être séduit forcément , comme cet oiseau qui est fasciné par le regard du serpent . En ce qui me concerne me référer à une histoire sélective ne me remettrai pas en droite ligne d’une définition de la révolution qu’on veut figer dans une interprétation inconsciemment ou volontairement restrictive . Pour le reste, je continue à m’astreindre à d’autres perceptions que je formule sans trop m’enfermer dans un académisme suranné .

LE FAIT DE RESSENTIR QUE CELA NE SERAIT JAMAIS PLUS COMME AVANT EST DÉJÀ EN L’ÉTAT UNE RÉVOLUTION , MAIS ÉVOQUER DE PLUS LA CONTESTATION PACIFIQUE DU HIRAK C’EST EN FAIRE UN MIRAGE QUE SEUL LE MAHATMA GHANDI AVAIT RÉUSSI À PERCER, MATÉRIALISER ET GÉNÉRALISER PAR SA RÉVOLUTION PACIFIQUE .

OUI EN ALGÉRIE , CELA NE SERAIT JAMAIS COMME AVANT , CAR EN DÉPIT DE TOUT ON PARLE EN SON NOM , CE “HIRAK” POUR MIEUX L’ÉTOUFFER DANS L’ESPOIR DE JUGULER SON ÉLAN. EN CELA L’ALGÉRIE INNOVE , LES ANALYSTES LES PLUS AVERTIS DE LA CHOSE POLITIQUE S’ÉTONNENT DE LA SPONTANÉITÉ D’UNE CONTESTATION DURABLE ET PACIFIQUE SANS QU’IL Y AIT LA MOINDRE ANICROCHE NI DE SANG DE COMPATRIOTES VERSÉ, QUEL ALGÉRIEN NE SERAIT PAS ENTHOUSIASMÉ PAR ” CE CRI DE RAPPEL NON SEULEMENT MU PAR L’INSTINCT GRÉGAIRE” D’UN MOT NOUVEAU QUE LES DICTIONNAIRES EN TOUTES LANGUES DOIVENT INSCRIRE POUR LES ENRICHIR , “””SILMIYA, SILMIYA, SILMIYA ET ENCORE SILMIYA CRIÉ À PLEIN POUMON .

COMMENT VOULOIR FAIRE APPEL À LA SÉMANTIQUE POUR S’ENTÊTER À NOUS FAIRE ADMETTRE QUE DEPUIS LE 22 FÉVRIER 2019 UNE MOBILISATION POPULAIRE QUI S’EST TRADUITE SUR LE TERRAIN PAR UN CHANGEMENT DE NATURE DU POUVOIR POLITIQUE ET NE SE CONTENTER QUE DE CROIRE QUE LA MASSE EST À LA RECHERCHE DE RÉFORMES ET SEULEMENT DE RÉFORMES .

Franchement et honnêtement les références à l’affaire SI SALAH de la Wilaya IV et à “CAUSETTE” héroïne des Misérables de VICTOR HUGO , n’ont pas à souffrir d’un quelconque parallèle avec notre sujet qui a plutôt trait à la formation sociologique d’un peuple en marche vers uń destin fait de liberté et de démocratie .

Si VICTOR HUGO a consacré une partie de sa vie à défendre la liberté pour son peuple , alors qu’il se trouvait dans l’exil , il n’en fut pas de même pour la colonisation de L’ALGÉRIE qu’il appelait de ses vœux et avec quelle véhémence, je ne vous le fait pas dire !

RÉVOLUTION OU RÉFORME , J’ESPÈRE QU’ON SE REJOINDRAIT POUR UNE DÉFINITION COMMUNE DE LA DÉMOCRATIE , quoi que JE N’EN SUIS PAS TOUT À FAIT CERTAIN ! Hélas !

“”C’EST SURTOUT À LA VEILLE D’UNE RÉVOLUTION QU’ON LA CROIT IMPOSSIBLE “” Citation de JULES SIMON

ABDEDDAIM ABDELHAMID