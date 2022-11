SIDI BEL-ABBES: LE TRAIN DE LA MORT SÉVIT TOUJOURS

Une énième victime ! Une fois, deux fois, trois fois et le compte macabre des morts heurtés violemment par un train à Sidi Bel-Abbes n’en finit pas .Les riverains habitants le long des chemins de fer au niveau du rocher (SBA) continuent de voir des atrocités commises par un train qui ne veut pas ralentir à ces points chauds où les probabilités d’accidents restent toujours élevés en raison de la proximité de la voie ferrée avec les immeubles créant une activité piétonne importante et surtout de la vitesse disproportionnée de ce train. En effet, hier à 9h56, une femme sexagénaire fut happée et projetée violemment par le train de voyageurs en provenance de Tlemcen via la

gare de Sidi Bel-Abbès alors qu’elle traversait insouciante des voies ferrées, elle venait probablement de la cité des 600 logements. Les services de la protection civile qui ont été dépêchés en urgence ne pouvaient que constater l’horrible scène , une scène

de déjà-vu malgré les promesses des autorités locales et à leur tètes , le PAPW de

Sidi Bel-Abbes qui avait été aussi témoin, il y a moins de deux mois (04 septembre), d’une même scène et toujours une femme âgée. Il avait alors promis de faire des démarches pour que ce train ralenti à ces points chauds en attendant une hypothétique solution radicale à ce phénomène. Le P/APW avait parlé de recommandations qui seront envoyés à la direction générale de la SNCF . Point de recommandations et le train de la mort continue de sévir.