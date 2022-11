DROIT DE RÉPONSE : Repas de cantine scolaire

Ce présent démenti se rapporte à l’article de Mr.Lahoual Kenz Errahman intitulé comme suit: « Plus de 3.000 élèves privés du repas de la cantine scolaire »

Le prétendu dit correspondant du journal « Watani » avait dans son article avancé des propos diffamatoires, calomnieux et absurdes ignorant les principes de l’éthique de sa mission journalistique tout en fabulant sur des sources dont il n’avait pas pris connaissance.

Certes, un problème portant sur les modalités d’un marché (convention) signé pour 2021 et 2022 avec un fournisseur pour alimenter en biens alimentaires les 22 écoles primaires de la commune de Benisaf. Le cahier des charges établis sur la base d’un système de groupe scolaire du à la pandémie du « corona » par une règle émanant du ministère de l’Education Nationale . Cette présente règle ministérielle avait été annulée cette année par la circulaire N° ….du………. pour rétablir la normalité de la scolarité. Ce changement de cadre avait porté préjudice au fournisseur, se voyant fournir au lieu d’un repas sur 2 jours ( par groupe) ; un repas dans chaque jours, cette nouvelle valeur lui avait fait épuiser sa commande règlementaire, ce qui avait en fin de compte, entrainé la non distribution de repas pour les 3.000 élevés durant deux jours à savoir le 10 /11 et le 11/11/2022 en plus de deux écoles pour le jeudi 10/11.

Aujourd’hui, le 15 /11, les 22 écoles ont été desservis en repas chaud suite à une régularisation administrative et financière ( avenant sur le marché) établis par l’APC de Benisaf et le Contrôleur Financier pour mettre fin à ce fâcheux évènement non prévu, dont le cahier des charges ne prévoyait guère, le nombres de jours de repas desservis, que le prétendu auteur de l’article diffamatoire avance ;.d’autant plus que le fournisseur nia carrément avoir avancer quoi que ce soit, ni avoir eu contact direct avec ce prétendu correspondant du journal « Watani » comme quoi, il avait alimenté les cantines pendant 35 jours, et lui reste 25 jours pour ce trimestre. Le fournisseur nous a déclaré n’avoir jamais eu de contact avec ce prétendu journaliste de « Watani »

Ce dernier avance fabuleusement que les parents d’élèves ont manifesté devant les écoles, ce que le premier responsable de la commune ( P .APC) nie ces propos dont aucun écho ne s’est fait entendre.

Ces diffamations gratuites et insinuées provenant du correspondant de « Watani » ne sachant point rapporter la véracité des faits alors qu’ il est lui-même directeur d’école primaire et il n’a nullement manifesté son désarroi devant la non distribution de repas aux élèves alors qu’ il est membre permanant du conseil consultatif de l’Education d’autant plus ne sachant point faire le petit calcul en tant que directeur d’école « IBN SINA » pour dégager et apprécier le préjudice si préjudice il y a ?

BENALLAL MOHAMED P.APC DE BENISAF