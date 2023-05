Sidi Bel-Abbes: Le Wali insiste sur le respect des délais impartis aux travaux de bitumage

Ayant probablement reçu quelques échos de la population concernant une attente prolongée ou retard quant au bitumage des rues au quartier Sakiet El Hamra ex faubourg Thiers et principalement celles mitoyennes au CHU du Dr Hassani après leur décapage, le wali M. Samir Chibani devait effectuer une visite d’inspection hier, au dit quartier pour s’enquérir de la situation des rues qui ont été décapées, il y a un bon bout de temps mais étaient en attente de bitumage en raison des nombreux travaux touchant le VRD à savoir les différentes canalisations d’AEP et autres câblages . En effet, la délégation conduite par le premier magistrat était composée d’un grand nombre d’officiels, tous concernés par cette opération de raccordement et autres utilités précédant l’opération de bitumage. Ainsi, accompagné du PAPC ,des directeurs locaux de la Sonelgaz, de l’ADE, ONA et des élus locaux , le wali a reçu de plus amples explications sur les phases d’asphaltage de ces rues notamment les délais impartis qui ne l’ont apparemment pas satisfait pour cause de retard engrangé en raison des difficultés rencontrées par les différents intervenants et à ce titre, il insista pour que les entreprises chargées des travaux de préparation de la chaussée notamment dans le raccordement des canalisations et autres AEP activent dans l’achevement de leur tâche le plus tôt possible c’est à dire d’ici la fin de semaine prochaine. Soulignant qu’il n’acceptera aucun retard dans l’achèvement des travaux et ajoutant qu’il y aura d’autres travaux prévus pour asphalter les autres rues au niveau des quartiers de la commune de Sidi Bel Abbès.