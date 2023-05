Aéroclub de Sidi Bel-Abbès: Des innovations en perspectives!

Il faut dire que les activités de l’aéro-club de Sidi Bel-Abbès ont été relativement très faible voire inexistantes ces trois dernières années en raison de la pandémie qui a sévi mais aussi en partie d’une léthargie ambiante qui ne dit pas son nom. Mais depuis le début de cette année 2023, une nouvelle équipe composée de volontaires s’apprête à relever le défi et rendre l’aéroclub de Sidi Bel-Abbes plus attractif de par ses nobles missions de sports aéronautiques, du vol à voile ainsi que le paramoteur. Elle s’attèle à corriger les erreurs du passé et prendre le “taureau par les cornes” d’un championnat national du vol à voile et/ou du paramoteur au cours de cette année. En attendant, le comité actuel compte travailler avec d’autres Aéro-club du pays spécialement celui de Tiaret où un instructeur pilote dispense des cours théorique aux élèves pilotes en attendant que son avion subit la grande visite pour relancer les activités de l’aéroclub.

En effet, le nouveau comité directeur drivé par son président, un ancien aviateur s’acharne à remettre les pendules à l’heure en redoublant leurs efforts chacun de son coté en vue de mettre ce fleuron d’antan sur ses rails initiaux. Et leur première opération sera lancée dès la semaine prochaine au cours de laquelle plusieurs activités sont programmées au profit des jeunes qui ont déjà démontré leur ambition dans des compétitions nationales et internationales notamment pour le paramoteur. Le paramoteur, cette autre activité qui a vu deux champions de la ville de Sidi BelAbbès, émerger d’un championnat national qui s’est déroulé à Djanet et qui a été le lieu de rencontre d’un nombre important de jeunes voltigeurs dans cette discipline. Aussi, faut-il le souligner , la fédération Algérienne des sports aériens (FASA) avait approuvé dans un passé récent , la licence d’un instructeur local dans cette discipline et c’était grâce à l’appui logistique de la DJS que l’aéroclub est doté d’un Paramoteur neuf qui permet de dispenser les cours aux élèves de la wilaya. D’autres activités sont dans la cible de l’actuel comité directeur notamment l’organisation d’un championnat national du vol à voile et/ou du paramoteur au cours de cette année. En attendant, le comité actuel compte travailler avec d’autres Aéro-club du pays spécialement celui de Tiaret où un instructeur pilote dispense des cours théorique aux élèves pilotes en attendant que son avion subit la grande visite.