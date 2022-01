Sidi Bel-Abbes: Les vols de câbles téléphoniques s’amplifient et privent la population de l’internet.

Il s’agit de quelques centaines de foyers dans le grand quartier “Le Rocher” au nord de la ville de Sidi Bel-Abbès qui sont privés du téléphone et conséquemment de l’ADSL depuis plus d’une semaine à aujourd’hui 8 janvier 2021 sans qu’aucune action de rechange n’est proposée par Algérie Télécom . Cet état de fait découle d’un vol de câbles téléphoniques qui a eu lieu dans la nuit du nouvel an dans cette zone et ce n’est pas la première fois puisque le 14 du mois écoulé, la même action a été opérée privant du coup les mêmes abonnés.

Chez Algérie Telecom, au niveau de leur agence commercial du Rocher ou Zaouia, on vous rétorque que cette coupure est due au vol de câble téléphoniques et aucune réponse à la question sur le rétablissement de la ligne mais simplement l’on vous conseille de “faire une pause de l’internet” comme si l’utilisation de l’internet pour eux, est limité aux jeux et/ou aux réseaux sociaux ignorant du coup qu’il existe des agences, des commerces qui l’utilisent pour leur activités commerciales.

En réalité, cette situation de coupure aurait pu être évitée à la population dans cette zone et même partout ailleurs en ville où il était possible d’entreprendre le programme de basculement à la fibre optique comme annoncé, il y a bien longtemps par l’APC et programmé dans le même contexte, mais malheureusement on constate que les responsables d’Algérie Télécoms tardent à généraliser cette technologie dans tous les quartiers y compris ceux dits “sensibles”.