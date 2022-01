4.239 comprimés hallucinogènes saisis et 08 individus arrêtés

Dans deux opérations distinctes, les éléments de la brigade de recherche et d’investigation BRI de la sûreté de wilaya de sidi bel abbes ont réussi, à la suite d’une information, à neutraliser une bande composée de 08 individus, pour le motif de possession et vente de drogue et de boisson alcoolisée, rapporte un communiqué de la cellule de police.

Six (06) individus ont été arrêtés dans en premier lieu, en possession de 2.794 comprimés et d’une somme d’argent de 33 millions de sentîmes, suivi de 1.445 comprimés dans la 2ème opération, 29 bouteilles de boissons alcoolisées et une somme d’argent de 95 millions de centimes, ajoute la source.

Les suspects ont été présenté devant le tribunal pour répondre de leurs chefs d’inculpations, de possession et vente de drogue et de boissons alcoolisées sans autorisation, conclut le communiqué

Djillali Toumi