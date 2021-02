Sidi Bel Abbes (Stade Bayadha): Une pelouse et des questionnements

Le plus grand stade de quartier de la ville de Sidi Bel-Abbes qu’on désigne communément Stade Bayadha en raison de son terrain en tuf qui le garnissait depuis l’indépendance s’apprête à prendre un nouveau look en s’habillant d’un nouveau et joli gazon synthétique qui fera sans aucun doute la joie de tous les jeunes du quartier qui fréquentent cette structure sportive de proximité.

En effet, voilà presque une année que les travaux ont été lancés en vue de doter ce stade du mythique quartier Sidi Yacine d’une pelouse synthétique qui réjouira également les nombreuses associations sportives de football qui s’y entraînent régulièrement. En réalité, les travaux (pose de la pelouse) n’ont repris qu’en début du mois en cours après un long arrêt de plusieurs mois, observé pour des raisons qui restent inconnues. Des rumeurs ont circulé faisant état d’une possible réappropriation du stade (ou du projet) par la Djs mais rien n’a filtré.

Dautres parts, il est utile de souligner que des voix se sont élevées contre une fameuse matière en granulé noir qui devait être utilisée apparemment dans le gazon (avec du sable) pour augmenter son élasticité sous les pieds du sportif, “hors ce granulé, a été interdit en Europe à cause de sa nocivité cancérigène”, signale-t-on. Pourtant le même problème s’est posé lors de la renovation du stade des trois frères Amirouches (ex Paul André) et le granulé de liège a été proposé en remplacement.

Tout récemment, une émission de Hayat Tv, avait aussi parlé et mis en exergue, la pose de ce gazon directement sur un sol fraichement bitumé, bien que des techniques de pose du gazon synthétique parlent de la préparation d’un sol sablonneux et compacté pour la stabilité du tartan en vue d’éviter de propable décollement. Il faut aussi préciser que l’entrepreneur avait installé des rigoles des deux longueurs du stade pour la canalisation des eaux pluviales, un fait apparrement raté par le présentateur de l’émission.

Enfin, il faut souligner que le stade en question est l’un des stades le plus fréquenté de la ville par le mouvement associatif sportif et, est le seul stade de proximité de la ville, pourvu de gradins permettant à l’occasion des rencontres choc interquartiers, d’accueillir des spectateurs.