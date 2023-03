Sidi Bel-Abbès: Treize blessés dans 2 accidents de la circulation

L’unité principale de la protection civile de la ville est intervenue en fin de matinée d’aujourd’hui dans deux graves accidents de la circulation routière. En effet, le premier accident est survenu sur la route nationale N°80 au niveau du quartier Boumlik relevant de la commune de Sidi Bel-Abbès. Un véhicule utilitaire est rentré en collision avec un taxi qui transportait à son bord plusieurs passagers. À cet accident, les services de la protection civile ont secouru et prodigué les premiers soins à 10 personnes qui ont été ensuite transférées vers les services des urgences. Le communiqué des memes services signalent que les personnes dont l’ âge varie de 07 à 76 ans qui furent évacuées vers les urgences, présentaient de multiples blessures et ont été prises en charge.

Un deuxième accident est survenu dans cette meme journée du 10 mars , sur la route nationale N°5 dans la région d’Ain Thrid, une commune située à une dizaine de km au nord de la ville, il découle d’un dérapage et renversement d’un véhicule léger et qui a causé divers blessures à trois personnes dont l’âge varie entre 19 et 46 ans..Elles ont été toutes prises en charge pour les premiers soins et transférées aux urgences