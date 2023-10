Un jeune agressé mortellement par 02 individus armés en compagnie d’un chien

Un jeune, au initiales BM, âgé de 27 ans a malheureusement perdu la vie ce samedi 23 sept 2023. La victime a été agressé sauvagement par deux individus armés de couteux en compagnie de leur chien. Selon certains témoins et celui de la victime qui était encore en vie avant de succomber à ses blessures, les agresseurs ont lâché leur chien sur la victime qui la fait tomber au sol et s’est attaqué à ses jambe, pendant que les agresseurs le rouer de coups de couteaux de tous les coté. Un coup fatal l’a touché à la partie latérale du coup endommageant sérieusement ses veines jugulaires.

La victime a été évacué en 1er lieu à l’hôpital Hassani AEK (CHU). Malheureusement, l’on apprend sur place qu’il n’y a pas de chirurgie des veines. La victime qui pouvait être sauvée à sidi bel abbés, a été de nouveau évacuée à l’hôpital d’Oran. Une distance de trop que le corps n’a pu supporter pour tenir plus en vie.

Des chiens dans les rues et les places publiques

À la place publique Wiam, comme échantillon, et sur les routes et artères adjacents, les jeunes se promènent avec des chiens de toute race qui chargent au moindre mouvement. Des chiens dangereux, mal ou pas du tout dressés, accompagné par des adolescents qui trouvent du plaisir et ne mesurent aucunement les risques que cela peut provoquer en cas d’attaque ou en cas de dispute comme celle qui a causé la mort de ce jeune au fleur d’age. Une terreur vécue au quotidien par les usagers et des mesures qui manquent pour accompagner ce changement dans la société.

Djillali Toumi