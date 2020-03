UNE PATRIE N’EST PAS QUE NOSTALGIE

Au delà de tout, il était partisan, en conséquence de quoi , il assume . La chanson s’adressait à l’Algérie de papa . Il ne peut pas jouer sur tous les tableaux et particulièrement quand sa réputation de chanteur s’inspirant de l’andalou lui donne une aura au delà de ses espoirs.

En fait il s’agit là d’une autre facette d’Enrico Macias , qu’importe que son nom soit remodelé, c’est son engagement OUTRANCIER avec l’OAS qui dévoile le portrait réel de toute une diaspora qui prétendait qu’elle a été contrainte au départ suite à un attentat , comme il y avait tant d’autres .

L’oncle Raymond était la dramaturgie nécessaire à la falsification de l’histoire , avec la nostalgie aidant . Il n’y aurait pas lieu de confondre culture et contenu culturel . C’est cela qui incite à utiliser le terme vecteur pour préciser qu’il était dans l’action sioniste , tout autre attitude n’était qu’un jeu de rôle , tant son acharnement pour l’Algérie française était visible .

On ne peut revendiquer qu’une seule patrie , même si on dispose de plusieurs nationalités , un cœur a la particularité de ne pas se départager , une patrie n’est pas que nostalgie , il faut lui être dévouée et en être attachée par un amour insoupçonné et indéfectible , revendiquer une partie de son histoire , personne n’est en droit d’y contrevenir, la particularité et son originalité, c’est la diversité de ses invasions.Elle fût la coqueluche de Rome avant que césar eut raison des gaulois .

Et enfin pourquoi avoir donné tout une dimension à un problème commun , à savoir autoriser ou pas Mr Ghrénassia à visiter un pays qui l’a vu naître , i l fallait y répondre favorablement et anonymement , sans protocole ni tralala , encore moins de publicité , un commun des mortels ne représentant que lui-même , s’il a une stature à défendre , cela sera certainement ailleurs , pour l’Algérie cela ne pourrait qu’un visiteur qui revient sur les traces de ses aïeux.

ABDELHAMID ABDEDDAIM