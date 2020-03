Université de Sidi Bel-Abbes: Une initiative louable et bénéfique du département de pharmacie

C’était au niveau de la station du Tramway Émir Abdelkader (Ptit Vichy) qu’une dizaine d’étudiants (filles et garçons) du département de pharmacie de la faculté de Médecine de l’université Djillali Liabes , ont improvisé hier avec la collaboration de la Setram, un mini stand (Ici à l’image) où étaient exposés sur une table, prospectus et affiches concernant le Diabète tout type confondu et les moyens adéquats pour y faire face contre ce fléau du 21eme siècle et surtout inciter les malades à mener une vie normale.

En effet, les étudiants s’adressaient aux usagers du Tramway tout en leur donnant des explications claires sur le diabète, fournissaient à ceux qui se réclamaient touchés par cette maladie des conseils utiles à respecter alors que d’autres citoyens qui ignoraient leur taux de glycémie, sont invités à faire un test sur place grâce aux outils de diagnostic présentement disponibles. Il est à relever que plusieurs personnes qui ignorait leur taux de glycémie, ont été surpris par le résultat affiché sur le glucomètre et annoncé par l’étudiante ou l’étudiant.

Enfin, il est utile de signaler que cette initiative louable et tant bénéfique pour le commun des citoyens , trouve son origine chez cette association dénommée Rhazès club , très active au demeurant du département de Pharmacie qui a programmé cette journée pour toucher et sensibiliser un grand nombre de citoyens, entre autres les usagers du Tramway de Sidi Bel Abbes qui se comptent en milliers par jour.

D’autres parts, ne dit-on pas qu’une initiative en appelle une autre, alors ne serait-il pas judicieux d’y réfléchir à d’autres sorties estudiantines qui sensibiliseraient le commun des citoyens sur la grippe actuelle du Coronavirus car faut-il le rappeler, bien qu’un grand nombre de médecins ont entamé cette campagne de sensibilisation sur les Réseaux sociaux , ils en existent beaucoup d’autres citoyens non branché à ces RS??