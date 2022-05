Les pompiers se préparent aux incendies de forêt de la saison des chaleurs // Une manœuvre de simulation d’extinction d’un horrible feu de forêt

Les pompiers ont organisé ce mercredi 18 Mai 2022 une manœuvre de simulation d‘extinction de feu au niveau de la forêt de Louza commune de Zarouala daïra de Mostefa Ben Brahim. La manœuvre qui entre dans le cadre des exercices d’entrainement des sapeurs-pompiers pour faire face efficacement aux feux de forêt en saison des chaleurs, vient en application des dispositions du décret exécutif n°50/19 du 22/02/2019 qui précise les modalités d’élaboration et d’exécution des plans d’urgence, notamment dans son article 47, qui vise à déterminer un plan idéal de prévention contre les feux de forêt.

La simulation qui a vu la présence du wali, des autorités civiles et militaires, décrivait une mise en scène d’un déclenchement d’un feu dans ladite forêt, qui a provoqué un épais dégagement de fumée au niveau du village Ouled Larbi, à proximité de la forêt, ce qui a provoqué un grave accident de la circulation. Un bus rempli de passagers a été renversé au niveau d’une déviation, causant, entre autres, l’asphyxie des habitants du village. Bilan 57 victimes dont 04 morts, 05 disparus et 45 blessés

La manœuvre consistait à appliquait une stratégie qui avait pour priorité majeure de sauver les vies humaines. Pour cela, les soldats du feu ont mis en leur faveur toutes les chances, un nombre suffisant et un équipement en matériel nécessaire pour faire face à toutes les contraintes et surprises, notamment la mise en place d’abris temporaires sécurisés, la gestion rationnelle des subventions, assurer la sécurité et la santé des sinistrés et de leurs biens, l’approvisionnement en eau potable, ainsi que d’autres nécessités adéquates aux circonstances.

L’objectif est de tester précocement le pool des pompiers et de mettre en état un dispositif nécessaire pour mettre en échec chaque feu dans le besoin de protéger le citoyen et les biens, protéger aussi les cultures et les forêts de ces feux ravageurs qui portent atteinte à la faune comme à la flore, et cause des préjudices importants à l’économie du pays.

Djillali Toumi