43 infractions et 39 vols sur le réseau électrique et du gaz enregistrés en 05 mois

Le phénomène des infractions sur les installations électriques et du gaz est devenu très courant, fait-on savoir dans un communiqué. Les services de la direction de la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz enregistrent à chaque fois de nombreuses infractions liées souvent au non-respect des distances légales, la construction sur les câbles électriques et sur les canalisations de gaz, non-respect des distances sécuritaires, tant par le citoyen que par les entreprises publiques ou privées chargées de différents projets de développement local.

Cette matière d’agir affecte négativement sur le bon fonctionnement du réseau électrique et la distribution normale du gaz et cause des pertes d’argents colossales, signale la source,

Rien que depuis l’année 2023, cinq mois à peine, 23 infractions ont été recensées provoquant la chute et le vol de plusieurs mètres de câbles électriques, le dommage de poteaux électriques et sur le réseau électrique sous terrain. 20 agressions sur le réseau gaz ont aussi enregistrées dont 13 opérations de forages opérées sans autorisation par les services de la direction de distribution, en plus des constructions sur les installations de gaz enregistrées dans plusieurs communes : Sidi Ibrahim, Bir el H’mam, Ras al-Ma, Sfisef ainsi que d’autres. La Direction a recensé aussi 29 vols de câbles électriques dont 16 dossiers traduits devant lajustice, 10 vols d’équipements de gaz dont 04 puits et 6 poteaux.

Ainsi, la lutte semble interminable et souvent rude, fait-on savoir, à travers des campagnes de sensibilisation menées auprès des institutions qui s’occupent des maîtres d’ouvrage, des gestionnaires de réseaux souterrains et des particuliers à travers les émissions de radio et les différents organes de presse nationales, en mettant aussi sous la dispositions du citoyen 24h/24h le N° de service 3303 pour toute urgence pouvant affecté le service et nuire à la tranquillité et la sécurité du citoyen et de ses biens, souligne la source.

Djillali Toumi