Pourquoi donc les pays du sud ne veulent pas soutenir l’Ukraine et condamner la Russie ?

Au G7, les « Grands » de ce monde sont étonnés que les pays du sud ne soutiennent pas l’Ukraine et ne lui fournissent pas l’aide militaire nécessaire à la défense de sa souveraineté.

Ils déploient toute une stratégie pour ramener les pays comme l’Inde ou le Brésil à condamner à Russie et la Chine et, ce faisant expliquent à leurs opinions publiques respectives la justesse morale de leurs actions.

D’abord une rectification par respect pour les faits.

1.- Ce n’est pas Ligue arabe qui a invité le président ukrainien, mais seulement l’Arabie Saoudite.

2.- A Hiroshima, il n’a rencontré que N. Modi qui n’a pas retiré une virgule à sa position. Non pas que le premier ministre indien adore la Russie et la Chine. Il se conforme strictement à la défense de ses intérêts. C’est ainsi d’ailleurs que l’Inde n’importe plus de pétrole et est devenue un très gros exportateur de produits raffinés russes. D’autres pays, comme la Turquie en profitent aussi. Ce sont les Européens qui tout compte fait paient la plus grande partie de la facture. Macron et Scholtz devraient en remercier leur ami américain.

3.- La virée de Zelensky s’est limitée au spectacle habituel. Pour un troubadour professionnel, rien que de très naturel. Un petit tour et puis s’en va.

Mais revenons à l’absence de soutien des pays du sud.

Il y a quelques jours les Nations Unies ont alerté les pays adhérents, et en particulier les pays riches, que des centaines de millions d’habitants sur Terre sont menacés de mort par le choléra.

« Il y a une pandémie qui tue les pauvres devant nos yeux et nous savons exactement comment l’arrêter mais nous avons besoin de plus de soutien et de moins d’inertie de la part de la communauté mondiale, car si nous n’agissons pas maintenant, cela va empirer », a alerté vendredi Jérôme Pfaffmann Zambruni, chef de l’unité des urgences de santé publique de l’UNICEF, lors d’une conférence de presse à Genève. (AFP, V. 19/05/2023)

« L’OMS estime qu’un milliard de personnes dans 43 pays sont exposées au risque de choléra », a souligné son collègue Henry Gray, un des responsables de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les pays les plus touchés jusqu’à présent cette année sont le Malawi et le Mozambique. Neuf autres pays sont jugés en « crise aiguë » : le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, la Syrie, la Zambie et le Zimbabwe.

L’ONU a besoin de 640 millions de dollars pour lutter contre la maladie infectieuse, mais a déclaré que plus on attend pour augmenter les moyens de lutte, plus la situation s’aggravera.

Selon l’OMS, les campagnes de vaccination ont été gravement entravées. Le produit n’est pas très attrayant pour les fabricants parce qu’il n’y a pas de marché dans les pays riches.

En gros, les pauvres ne constituent pas un marché intéressant pour le big pharma qui pèse 920 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019.

Pourtant, Les Occidentaux n’ont eu aucune difficulté à trouver plus de 150 milliards de dollars pour « aider » l’Ukraine depuis le début de l’opération russe, en février 2022. On se demande pourquoi… (Euronews, V. 21 avril 2023)

Cette affaire est très facile à résumer :

640 millions de dollars sont nécessaires pour sauver la vie de UN MILLIARD d’habitants soit 234 fois moins que l’aide apportée à 44 millions d’Ukrainiens et 1 437 fois le chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique mondiale.

Quelqu’un aurait-il la gentillesse de transmettre ce mot à E. Macron, Scholtz et à Meloni, ces hypocrites qui savent très bien compter… ?

Inutile de l’envoyer à J. Biden. Il ferait mieux de s’occuper de ses concitoyens qui meurent sur les trottoirs des grandes métropoles américaines, quand ils ne sont pas assassinés par ses flics.

Djeha, mardi 23 mai 2023