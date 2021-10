Brigade de gendarmerie de Boukhanefis : un exemple de la proximité

Se n’est pas la fonction qui fait l’homme, mais l’homme qui fait la fonction. Et cela n’a rien de sorcier, juste une bonne éducation, une formation dans le domaine, du sourire et une application rigoureuse des lois. Elles sont conçues pour garantir les droits et devoir de chacun. Le respect, l’amour, c’est des sentiments qui se méritent. Ni l’argent ni le poste d’emploi, encore moins la position dans la société ne peuvent les apporter.

Le comportement juste, sincère, loyale et un dévouement dans l’exercice de son travail dans un cadre de respect des lois, sont donc la clé du secret. Ainsi, les injustices ne trouveront aucune place. Une force pour conquérir les cœurs, gagner de l’estime de l’autre, du respect et tisser cette liaison forte entre le gendarme et le citoyen dans un contexte de proximité. De ce fait, l’homme par sa force de travail qui a cumulé tous les ingrédients de l’entente va se trouver adulé par tous les citoyens, devenant de la sorte un exemple à suivre, une assurance, une image forte dans le développement de la société.

A Boukhanefis, une commune distante de 16 Km de la wilaya est chanceuse d’avoir dans sa composante de cadres locaux un chef de brigade qui a si bien su forger cette identité. Une identité devant laquelle notre indifférence ne pouvait résister, devant des témoignages marquants de nombreux citoyens par ci par là, attestant que le gendarme qu’il est, accueille tout le monde et trouve du temps à entendre chacun sur n’importe quel problème, même ceux ne relevant pas de ses compétences, à l’exemple des ordures, et le fait frappant qu’il trouve des solutions à leurs doléances, créant une grande satisfaction, une assurance jamais senti dans cette vaste commune de 03 bourgades ( ouled ben dida, maison blanche et Khalidj), distantes chacune du chef lieu de plus de 03 Km.

Un personnage qui nous a tant inspiré. Un responsable, chef de brigade de la gendarmerie en l’occurrence, que l’on ne rencontre pas souvent.

On a bien aimé recueillir des témoignages diectes, comprendre son secret et connaitre les clés de sa réussite de sa propre bouche, à faire régner le calme et la sécurité dans le milieu citoyen, mais comme l’on sait à l’avance que sans l’aval de la cellule de communication du groupement de gendarmerie, cela ne serait possible, alors on s’est contenté des témoignages de gens qui habitent la commune et dont la majorité ont eu une aventure en contactant la brigade pour divers problèmes.

Djillali Toumi