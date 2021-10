Algérie Telecom se lance dans la vente de proximité de ses produits

Une vaste opération de vente de proximité des produits a été lancée par l’entreprise Algérie Telecom, a-t-on appris d’un communiqué de la cellule. Cent neuf (109) sorties, dont 58 au chef lieu, ont été réalisées, pour toucher pratiquement toutes les communes et bourgades de la wilaya.

« Toutes les agences du chef lieu de wilaya, celles de Sfisef, Telagh, et Ben Badis, ont participé à cette initiative commerciale louable qui s’inscrit dans le cadre du développement de l’activité commerciale de proximité de l’entreprise et de la présentation des offres téléphoniques, internet et autres produits commerciales. Elle permet aussi de bien écouter le client et de prendre en charge sa doléance dans les plus brefs délais, et ainsi établir avec lui une véritable relation de voisinage », exilique le sous-directeur commercial Helloul Ilias, chargé du suivi de l’opération.

L’idée et de booster le volume de vente et rendre efficace la commercialisation des produits, en proposant au client les produit de l’entreprise jusqu’à son domicile dans un but de se rapprocher davantage de la clientèle devenu plus exigeante, et trouve souvent des empêchements pour se déplacer jusqu’aux agences commerciales pour divers raisons.

L’opération a permis de faire bénéficier 140 clients de l’offre IDOOM fibre, 114 clients de l’offre Idoom 4GLTE et réaliser le branchement de 68 lignes téléphones. L’initiative qui a connu une participation intense de la part des employé de l’entreprise, produit d’une administration séculaire (PTT), a été grandement saluée par les clients qui ont manifesté un grand intérêt vis-à-vis les offres présentés, conclut la source.

Djillali Toumi