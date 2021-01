Dépôt des déclarations annuelles auprès de la CNAS ” Rapidité et facilité”

Sous le thème ” rapidité et facilité “, une compagne d’information au profit des chefs d’entreprises, est prévue à travers toutes les agences de wilaya de la caisse nationale des assurances des travailleurs salariés du territoire national. Elle commence le 14 janvier 2021 et prendra fin le 31 janvier 2021 comme dernier délai, selon communiqué de la cellule.

L’objectif est d’afficher ses efforts et ses ambitions de moderniser ses prestations au service des assurés, et d’inciter les chefs d’entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, à déposer leurs déclarations annuelles des salaires et salariés de l’exercice de l’année 2020, par voie internet sur le portail numérique ” déclaration annuelle “, disponible sur le site www.cnas.dz.

Ces mesures viennent, non seulement, répondre à la nécessité d’améliorer le projet de proximité qu’engage le secteur, mais aussi, d’accompagner avec rigueur les mesures de sécurité sanitaire entreprises pour lutter contre la covid 19. À cet effet, la CNAS appelle les chefs d’entreprises à respecter les délais et accompagner cet objectif primordial d’amélioration de son secteur.

Djillali Toumi