Snapon-smile : une escroquerie en ligne

Le commerce électronique devient de plus en plus présent dans l’activité commerciale. L’internet est devenu le moyen idéal pour exposer, faire de la publicité et vendre des différents produits sans aucune sécurité pour le client, notamment la qualité et le prix qui sont contrôlé par des organes expérimentés. Certains profitent dans ce tas encore dans son élan précoce pour vendre des produits contrefaits ou totalement hors d’usage et parfois dangereux pour la santé.

Snapon-smile qui signifie sourire hollywoodien est un qualificatif pour designer un produit dentaire, qui selon les vendeurs par internet offre un meilleur sourire à ceux qui ont des dents manquantes ou mal faites. Des vidéos sont lancées en ligne présentant le produit et son effet esthétique sur la bouche. Un attrait qui peut facilement faire des milliers de victimes à la quête d’un charme et sourire qui renforcent la confiance en soit. La majorité des victimes s’avère des femmes, mais même les hommes ne se sont pas épargnés.

Le produit est originaire de chine. L’étiquète collée sur la boite désigne une société d’import-export : Broukimi electronixe sise cité 110 logements participatif Boumaza El Eulma Alger. L’expéditeur sur l’emballage, qui pourrait être un mandataire porte le nom commercial Mansour Store et affiche même son téléphone portable ” en guise de bonne foi” : 0656633187, ce qui procure chez un bon ombre une confiance.

Une fois la demande exprimée en ligne. Un agent du secrétariat : 0656968333 vous contacte pour confirmer votre besoin et s’engage à vous livrer le produit dentaire dans les deux jours qui suivent et vous avertie de répondre au téléphone. Le temps venu, vous êtes contacté par le livreur pour fixer un lieu pour la livraison du n° 0673208522. La future victime paye et reçoit un ” paquet” sans voir le produit. Une fois au domicile, le produit s’avère une véritable escroquerie.

Alors vous appelez de nouveau le livreur pour lui demander des explications sur le produit qui n’est pas du tout conforme à celui visionné sur la vidéo. Il vous répond contactez le secrétariat. Ce dernier, après qu’il sache que vous avez déjà reçu le produit, il vous répond de contactez le service réclamation. À ce stade vous allez confirmer qu’on vous a vraiment roulé de bout en bout. Cette dernière communication qui était le dernier espoir de récupérer votre droit va s’interrompre volontairement, ensuite votre numéro est automatiquement mis au rejet par les trois ”moscoutaires”. Une plainte a été déposée auprès des services de sécurité, a-t-on appris.

Djillali Toumi