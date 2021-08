SADEG : 180 milliards de dette, des difficultés et de la volonté à bien servir le client

La situation sanitaire imposée par la COVID 19, depuis 2019 n’a pas épargné la société de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG), selon un communiqué de la cellule. En plus des projets entrant dans le cadre du plan de développement du réseau de l’électricité et du gaz, restés en suspens pour conjoncture sanitaire exceptionnelle, imposé par le virus létal, la perception des factures impayées s’avère aussi difficile.

Le montant de la dette des deux secteurs privé et étatique, est en consente augmentation. Il a atteint durant le 1èr semestre de l’année en cours, un niveau exceptionnel de 180 milliards de centimes, selon la source. La société rassure ses abonnés de prendre en considération cette conjoncture purement exceptionnelle, en veillant à assurer les services relatifs à la consommation de l’électricité et du gaz, en invitant par ailleurs la clientèle à montrer plus de maturité et de responsabilité en payant avec leurs cartes magnétiques (CIB) et la carte DAHABIA, leurs redevances à travers les différents moyens mis à leur disposition sur le site internet ” www.sadeg.dz, en suivant les indications.

Djillali Toumi