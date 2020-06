Sidi Bel-Abbes: Les taxis urbains reprennent du service

Aujourd’hui et comme annoncé dans notre précédent article, le tramway de Sidi Bel Abbes a commencé à rouler sans grands encombres ni bousculades ceci en raison d’une part des stricts restrictions imposées par la direction de ce transports mais surtout aussi d’une crainte à peine ressentie par la population au covid-19 , toujours active à Sidi Bel Abbes , ce qui a entraîné ce faible engouement des usagers au niveau des stations pour ce début quelque peu timide mais susceptible d’accroître dans les prochains jours.

Et si les bus et transports collectifs n’ont pas encore repris leurs habituelles navettes, les taxis urbains ont quant à eux, été autorisés depuis hier à transporter des passagers mais sous un strict respect des consignes de sécurité et de distanciation sociale pour leur client. En effet, hormis le port de bavettes ou masques obligatoires et la disponibilité des moyens de désinfection à bord, il leur a été interdit de prendre des passagers à coté du conducteur et de séparer ou isoler les places arrières de celles de l’avant par une sorte d’écran en verre ou plastique (Comme ici à L’image prise hier dans un taxi).

Bien que ces nouvelles mesures de restriction qui touchent les taxis urbains sont jugées très satisfaisantes par la population pour éviter toute contamination due au postillon qui est considéré comme l’un des principaux vecteurs de transmission du coronavirus covid 19 , l’interdiction d’une personne à coté du conducteur ainsi que la séparation matérielle entre les places arrières et celles de l’avant notamment celle du conducteur risque quant à elle d’être maintenue à jamais. Une aubaine pour l’état en vue de s’aligner aux normes internationales et pour les autorités des transports qui ont tout fait pour interdire la double course mais cela n’a jamais été appliqué.

Il y va sans dire que cette nouvelle mesure imposée aux taxis urbains va aussi et sans aucun doute augmenter la demande et donc nécessiter plus de taxis ce qui induira inéluctablement à la libération des licences taxis, longtemps bloquées pour des raisons de saturation.