Avis de décès: BERRAHAL Née LACARNE Mokhtaria

Nous venons d’apprendre un instant le décès de madame BERRAHAL Née LACARNE Mokhtaria, sœur de nos amis, Belaid, Abbes, noré et mère de BERRAHAL Hamid, Yazid ,Krimo, Nasser, à cette occasion nous présentons nos sincères condoléances les plus attristées à la famille de la défunte et à notre ancien collaborateur , arbitre international M. Belaid

Domicile mortuaire , Sidi Djilali , en face de l’agence CNAS. Enterrement demain 17/06/2020 à 10h cimetière Moulay Abdelkader.

Inna lillah wa inna ilayhi rajiaoune.