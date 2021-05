Sidi bel-Abbes: Marché des fruits et légumes du Graba reprend ses activités

Ce matin, le marché du Graba dans sa partie sous-sol dédiée aux fruits et légumes était ouvert au grand public, pourtant tout le monde avait cru que suite à l’incendie qui a ravagé le 21 avril écoulé, toute sa partie supérieure spécialisée dans le commerce des épices et autres produits d’herboristeries (voir précédent article), l’APC allait saisir l’occasion pour procéder à sa rénovation, une rénovation tant revendiquée par la société civile Bel-Abbésienne et inscrite d’ailleurs à plusieurs occasions dans le programme annuel de la commune mais la résistance des locataires selon un élu, a toujours eu gain de cause.

Selon notre interlocuteur, un vendeur de légumes rencontré sur les lieux en marge des achats nous dira que “C’est une sage décision de l’APC d’avoir reporté sa fermeture jusqu’après le mois sacré du Ramadhan ce qui nous permettra de se préparer et surtout de vendre nos fruits et légumes épargnés lors de l’incendie de la partie supérieure . Rappelons que l’ancienne poissonnerie située au bas de la coupole a été réquisitionnée pour les commerçants de la partie détruite par le feu.

S’agissant de la mercuriale qui prévalait ce matin au niveau de ce marché, il faut dire que si les légumes semblaient être plus ou moins abordables en cette période très active du ramadhan, le poulet affichait 460 et 430 Da. Quant aux poissons et fruits de mer ici à l’image ci-dessous, il devenait inutile de chercher le prix de toute cette panoplie étalée à savoir la sole, rouget, calamar, chat de mer et autres poissons blancs dès que le prix de la bogue , un poisson classé au même niveau que la sardine affichait 600 Da/kg.