Université d’été 2021 : l’université un acteur indissociable dans la promotion de l’économie

En collaboration avec l’ANADE : organisme chargé de la gestion d’un fonds de crédit, le BLEU et CATI, l’incubateur de l’université et l’association des compétences algériennes (ACA) à l’étranger organise l’université d’été 2021, une formation en montage de projet et création d’entreprise du 23 au 27 Mai 2021 au niveau du siège de la maison de l’entrepreneuriat au campus, apprend-on dans un communiqué de la cellule.

Cette année, l’université sera honorée par la participation (par Visio conférence) de l’éminent Professeur Lakhdar Boukerrou, Ph.D, directeur des Programmes internationaux et initiatives mondiales ; Professeur de recherche, au collège of Engineering and Computing, Université internationale de Floride et récemment nommé pour un prix de reconnaissance pour son travail au sein de FIU, ajoute la source.

Cette édition de l’université d’été sera l’occasion de mener une révolution du rôle de l’université dans l’économie algérienne. Le statut d’auto-entrepreneur devrait voir le jour sous peu en Algérie, a-t-on indiqué. C’est le Ministre lui-même qui évoque la possibilité. Le premier responsable du secteur a ainsi rencontré des acteurs du numérique et des groupements qui portent la revendication depuis quelques années.

Le programme de cette année est inédit au niveau national puisqu’une nouvelle version de formation a vu le jour sous l’égide du bureau international du travail est qui s’intitule Le parcours étudiant-entrepreneur cette formation destinée à tous ceux qui souhaitent créer (ou reprendre) une entreprise. Elle leur permet de bien comprendre et de maîtriser les différentes étapes du processus entrepreneurial et de progresser dans leur projet de création ou de reprise d’entreprise.

Elle vise à acquérir des compétences transversales (L’ouverture, la créativité, la curiosité, le savoir être et la maîtriser de la communication…) et des compétences de gestion (Analyser un marché, Construire un modèle d’affaires, Structurer un projet, évaluer et Financer une activité.

Cette formation donne l’opportunité d’acquérir des connaissances et des compétences pour mener à bien un projet entrepreneurial et de bénéficier tout au long de la formation d’un accompagnement individuel par un expert en entrepreneuriat.

La prochaine étape aura une durée de six mois pour les plus doués. Les apprenants sont accompagnés dans la réalisation de leur projet. Ils bénéficient ainsi d’une formation personnalisée, composée de séminaires en présentiel et en ligne ; de participations à des événements sur le thème de la création d’entreprise ; et d’un accès à des espaces de co-working et aux services de l’incubateur.

Le programme de travail comprend 10 axes, conclut le communiqué

1. PME et numérique par ALLA ANIS (responsable du CATI)

2. De la désirabilité entrepreneuriale à la faisabilité par DJELLOUL ZIDANE

3. La recherche universitaire en entrepreneuriat par LAOUDJ ZOUAOUI (directeur du BLEU)

4. Les PME et l’export international par RECHACHA ABASSIA (membre de la maison de l’entrepreneuriat)

5. Éduquer à l’entrepreneuriat responsable par BELADJAL FOUZIA (membre de la maison de l’entrepreneuriat)

6. L’entrepreneuriat, l’art et le cinéma (en collaboration avec notre département des arts)

7. L’entrepreneuriat et la santé (en collaboration avec notre faculté de Médecine)

8. L’entrepreneuriat et le tourisme (en collaboration de la direction du tourisme et de l’artisanat)

9. L’entrepreneuriat et l’agriculture moderne (en collaboration des membres du programme CUPAGIS)

10. L’entrepreneuriat et les licences professionnalisantes

Djillali Toumi