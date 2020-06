Sidi Bel-Abbes: Quand les élus se mêlent, les jeunes s’y mettent

Il y a parfois des actions qui méritent d’être rapportées par la presse surtout quand ces actions surprennent par leur spontanéité et touchent l’intérêt de la population en général et surtout les habitants d’une cité ou d’un quartier particulier. Ces actions sont d’autant surprenantes que soulageantes au commun des administrés de la collectivité lorsque quand le principal meneur se trouve être le premier magistrat de la ville.

En effet, avant hier c’était toute une équipe d’élus menée par M. Semmoud, le président d’APC de Sidi Bel Abbes qui ont rappliqué soudainement à la cité des 50 logements (Sidi Yacine) avec des engins et camions pour une action de nettoyage dans cette cité, un peu oubliée ces derniers temps. Cette initiative louable au demeurant, n’a pas laissé les nombreux jeunes de cette cité qui, en ces temps de confinement, flânaient sans réel objectif dans les environs immédiats de leur cité résidentielle. Ils ont vite saisi l’occasion, se sont retroussés les manches et entamés une vaste opération de désherbages et profond nettoyage de leur cité (voir vidéo ci-dessous de notre ami D.Reffas). L’opération ne s’est terminé que tard dans la soirée.

Profitant d’un moment de répit , le maire s’est libéré du groupe d’élus qui l’accompagnait et s’est enquéri de la situation de l’éclairage public dans cette zone , il a été informé par les riverains , mitoyens à la cité, de la défaillance de quelques lampes sur quelques endroits. Au lendemain soit hier 13 juin, il rappliqua lui-mème en compagnie (photo-ci-dessous) de quelques adjoints et ordonna aux techniciens de l’éclairage d’y vérifier et de fixer si necessaire. Ce fut chose faite! Il y va sans dire que des actions comme celle-là, sont grandement nécessaires au vu de la situation peu réluisante que vit en général quelques quartiers de la ville.