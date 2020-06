Tramway de Sidi Bel-Abbes : Vers une reprise incessante et bien encadrée des navettes

Aujourd’hui, 15 juin devait être une journée un peu spéciale et surtout soulageante pour la population de Sidi Bel Abbes , vu qu’il y a eu une annonce faite par le gouvernement avant hier, à propos de la reprise des activités des transports urbains notamment les tramways. La nouvelle a circulé comme une traînée de poudre et été bien saluée par les usagers et la population en général qui y voit en ce type de transport, un must pour tout mobilité à l’intérieur du tissu urbaine et, est devenu une nécessité mème!

Cependant, les responsables du tramway de Sidi Bel-Abbes ont, à voir le tramway qui circulait ce matin vidé de ses passagers, opté plutôt pour la prudence en entamant des essais techniques des rames avant cette reprise tant attendue par les navetteuses et navetteurs réguliers. En effet, il a été observé des rames circulant sans passagers , “des essais techniques préliminaires” nous dit-on.

Pour rappel, les services du tramway de Sidi Bel Abbes avaient entamé, il y a déjà quelques semaines des opérations de marquage à la peinture jaune, d’empreintes de souliers à l’intérieur des rames et à l’extérieur au niveau des arrêts ainsi que la limitation des places assises. Ces traçages (ici à l’images ci-dessous) permettront aux usagers de se tenir à une distance éloignée l’un de l’autre pour éviter toute propagation du coronavirus et d’observer parallèlement les gestes barrières à l’intérieur comme à l’extérieur du tramway, au niveau des stations d’arrêts.

il y a lieu signaler que cette reprise sera encadrée par les agents de la Setram pour une accoutumance des usagers aux nouvelles mesures de distanciation lors de la reprise des activités qui devrait intervenir selon toute vraisemblance dans les tous prochains jours cependant, quelques usagers élèvent déjà leur voix et s’inquiètent de leur abonnement qui a été interrompu le 22 mars alors qu’il était valable pour les uns , jusqu’au mois de mai. Que pourra leur proposer la Setram ??