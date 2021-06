Sidi Bel-Abbes: Réception imminente du Stade Bayadha

Parmi les quelques élus présents hier matin (22 juin 2021) sur la pelouse synthétique flambant neuve du Stade Bayadha du grand quartier de Sidi Yacine et dont l’inauguration devrait intervenir incessamment , l’on pouvait distinguer Madame Aous, très dynamique au demeurant et fervent défenseur du patrimoine et/ou de sa revalorisation . En effet, selon cette dernière, ils s’agissait d’une inspection sur les lieux des différentes réserves qui ont été introduites avant la réception finale du stade Bayadha. Et parmi ces réserves , il y a lieu de noter une et pas des moindres qui concernait l’éclairage du stade pour les activités nocturnes notamment en cette période de fortes chaleurs. Il faut dire que de visu les quatre projecteurs installés dans chaque coin du stade, étaient visiblement allumés ,il ne reste maintenant qu’à déterminer probablement leur meilleur angle d’inclinaison pour couvrir en éclairage toute la pelouse.

Selon l’entreprise de réalisation de cet habillage à neuf du stade, il est fait part que la pose de cette pelouse en gazon synthétique a été effectuée selon les règles d’usage observées pour tout travaux du même genre et donc répond aux normes standards en vigueur de tout stade, sujet dont nous y reviendrons en détail prochainement. Aussi, cette nouvelle infrastructure sportive est venue à temps, combler le vide sidéral en matière de sport et défoulement des jeunes qui existait dans ce grand quartier de la ville de Sidi Bel-Abbes depuis le lancement de dits travaux en mars 2020. Des travaux qui , avouons-le, ont paralysé durant toute cette période , une jeunesse en quête de distraction et de défoulement , même les joggers réguliers de ce stade ont basculé vers les champs et espaces avoisinants , très sinueux.

En attendant sa réception et livraison à la jeunesse dans les prochains jours nous dit-on, (probablement voulant la coïncidant avec la fête de la jeunesse du 5 juillet) , on s’interroge sur sa future gestion ou prise en charge, restera-il sous la couple de l’APC, une association ou sera-t-il géré par la direction de la jeunesse et des sports, un épineux problème qui a surgi en raison justement de la grandeur du stade et son emplacement.