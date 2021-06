Gigantesques excavations devant l’ANEM: Le directeur décide de ne plus attendre davantage

Le hasard a voulu que l’on assiste à un fait inédit. La rue devant le siège de l’agence nationale de l’emploi (ANEM) connait de réelles dégradations depuis bien des années. L’absence d’avaloires a permis aux eaux pluviales et domestiques de la direction concernée et de celles du restaurant en face, de stagner à chaque fois davantage, provoquant un affaiblissement de l’asphalte, causant de grandes crevasses, ou l’eau coule et trouve refuge pour former d’énormes flaques.

Ces répliques ont affreusement dégradé la rue, rendant les accès difficiles, aussi bien à l’ANEM qu’au restaurant de devant. La réflexion est de taille, devant ces nouvelles maladies qui se répondent à travers le monde, mettant en épreuve la santé publique et financière. Le paysage désagréable en pleine ville met en évidence des prévaricateurs qui se font élire pour, en fin de compte, fuir.

Le passage des piétons et voitures est devenu une épreuve imprévisible. Cette saleté à ciel ouvert propose des rinçages gratuits, provoquant de grands désagréments. Le nouveau jeune directeur de l’agence de l’emploi, Mr DAALACHE MOURAD, récemment installé, a fini par abandonner toute attente, après qu’il s’est adressé à toutes les autorités concernées, afin de remettre en état cette espace devenu très convoitisé, du fait de la présence de l’ANEM et un restaurant offrant une nourriture de qualité.

Depuis son arrivé, a-ton appris sur place, il réussit à effectuer plusieurs sorties d’investigations, au niveau des entreprises et administrations pour s’enquérir de la situation des employés dans le cadre de l’ANEM, et à chaque sortie, il se trouvait confronté à un paysage qu’il n’arrivait plus à supporter, encore moins, à attendre des responsables qui n’arrivent jamais. Il décide alors de réfectionner cette espace par ses propres moyens, en engageant des ouvriers.

Des voisins ont beaucoup apprécié cette initiative louable, et se sont joint à cette idée. Le début était de sensibiliser les voisins à ne plus déverser des eaux domestiques pendant un certain temps, afin de permettre au sol de se dessécher…. À méditer.

Djillali Toumi