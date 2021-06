Vaccins et coronavirus: Où en est la situation à Sidi Bel-Abbes

Bien qu’au tout début de la pandémie , tout le monde ou du moins la presse locale avait été réjouie par les différentes interventions et communiqués réguliers d’information de la direction de la santé et de la population (DSP) sur le suivi quotidien de la crise sanitaire dans la wilaya de Sidi Bel Abbès malheureusement de nos jours , il est devenu très difficile de connaitre quoi que ce soit sur la situation sanitaire qui prévaut dans notre wilaya en raison soit par manque de communiqué “régulier” à la presse et/ou de publication dans les Réseaux Sociaux comme à l’accoutumé au début de la pandémie ou tout simplement l’impossibilité de trouver un interlocuteur ou chargé de communication dans ce secteur hormis le directeur qui est généralement pris par d’autres taches probablement plus importantes.

Hier 24 juin 2021, nous avons tenté de se rapprocher de la direction de la santé pour s’enquérir de la situation sanitaire surtout en ces moments où la rumeur et le bouche à oreille font loi dans les cafés et rues de la ville. Bref, le directeur nous a accordé quelques minutes pour nous éclaircir sur la situation sanitaire tout d’abord sur l’état d’avancement de la campagne de vaccination et les nouveaux cas du coronavirus qu’on recense quotidiennement.

Question: Monsieur le directeur! Pouvez-vous nous donner le nombre de vaccinés à ce jours?

Réponse: Écoutez, nous avons installé un “Vaccinodrome” dans la place publique (1er Novembre) de la ville que vous connaissez, on accueille quotidiennement entre 200 et 300 personnes par jour depuis son lancement, il y a presque un mois, nous avons installé aussi un autre au cours de la semaine écoulée au niveau de la place Wiam et on va le déployer dès cette semaine à Télagh, de plus comme vous le sachiez, tous les centres de santé de proximité de la ville accueillent quotidiennement les personnes pour se faire vacciner.

Question: Qu’en est-il de la situation de propagation du virus covid-19 dans notre wilaya?

Réponse: Vous savez, nous observons une tendance haussière ces derniers jours et pour cause avant hier on avait recensé 32 nouveaux cas, et 9 nouveaux cas hier (23/06/2021). Il est clair que les mesures de préventions notamment les gestes barrières et le port de masque que la population observait avec rigueur, semblent être ignorés, il devient urgent que l’on réactive ces campagnes de sensibilisation en attendant que l’effet de la vaccination prend le relais pour une protection généralisée.