Sidi Brahim (W. Sidi Bel-Abbès): Trois morts dans un grave Incendie de maison

Les services de la protection civile de Sidi Bel Abbes , appuyée par leur homologue de l’unité secondaire de Ain El Berd, sont intervenus ce matin du 17/02/2023 vers onze heures vingt du matin pour secourir une famille qui s’est retrouvée coincée dans une habitation en flammes dans le quartier dit “Marina” de Sidi Brahim , une commune située à une dizaine de kilomètres au nord-est de Sidi Bel-abbes. Selon leur communiqué, l’opération de secours menée par les éléments de la protection civile s’est déroulée avec l’aide de trois ambulances pour l’évacuation des brûlés. Malheureusement les ruelles du quartier étant très étroites ne facilitaient guère ces opérations de secours , deux camions citernes ont été déployés pour circonscrire l’incendie avec une trentaine d’agents pompiers . L’incendie a été maîtrisé après qu’il ravagea deux chambres et une salle de cuisine, les habitations mitoyennes ont été épargnées. Cependant on déplore le décès d’une fillette de 05 ans carbonisée et une autre jeune femme de 24 ans morte par asphyxie et inhalation de gaz sur les lieux alors qu’une troisième femme de 33 ans poussa son dernier souffle au centre de santé de proximité de la dite localité.

Il y a lieu de signaler que le directeur de la protection civile supervisait les opérations de secours alors que le Wali de Sidi Bel-Abbès qui était accompagné d’une délégation civile et militaire s’est rendu sur les lieux pour s’enquérir de la situation et présenter les condoléances aux proches des victimes.

