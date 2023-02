Un dangereux groupe de narcotrafiquants transfrontalier armé arrêté

Sur la base d’une information, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la SW de sidi bel abbés ont réussi ce lundi 14 février 2023 à arrêter un dangereux groupe de narcotrafiquants armé de fusils en possession de 70 kg de kif traité, bien dissimulés dans un endroit aménagé, difficilement repérable, au châssis d’un véhicule Peugeot boxer.

Il s’agit d’une opération sécuritaire des plus importante de trafic de drogue qu’a connu la ville de sidi bel abbés, que les policiers ont réussis à réaliser grâce à un professionnalisme avéré. 05 individus agés entre 30 et 50 ans ont été arrêtés et 02 restent en fuite.

La police a saisi également 04 véhicules et une moto grosse cylindrée avec de faux documents et fausses plaques d’immatriculation. La fouille a permis de découvrir 04 fusils non identifiés, 04 portables intelligents, une somme d’argent en liquide de 121000,00 da jugée revenu des ventes, une paire de jumelle et de la poudre à canon, a-ton appris sur place.

Les suspects arrêtés ont été présentés par devant le procureur de la république du tribunal de sidi bel abbés pour répondre de leurs chefs d’inculpation.

Djillali Toumi