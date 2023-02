Tabia: Le casse-tête des coupures de l’électricité !

Les habitants de la commune de Tabia à l’Ouest de la wilaya ne savent plus à quel saint se vouer. Les coupures du courant électrique deviennent un véritable casse-tête. “Elles sont imprévisibles, fréquentes, incessantes et de longues durées parfois”, témoignent-ils.

Les appareils qui marchent avec cette énergie deviennent vulnérables. Plusieurs cas de dérangement ont été signalés, en particulier les réfrigérateurs et les frigos. L’électricité s’est transformée soudain d’une source indispensable et vitale à une source de frustration et de préjudice, autant social, économique que commerciale.

Déserter le domicile pour un quelconque motif est devenu donc une aventure, une pure imprudence. Les citoyens prévoient toute sorte de mesures de sécurité pour se protéger de probables dommages causés par le rétablissement du courant qui revient souvent avec de hautes tensions. Non seulement le matériel serait exposé au dommage mais aussi tous les aliments qui nécessite un conditionnement de stockage.

Certains ont simplement opté pour éviter d’acheter ce type d’aliments et prier sans cesse que leurs appareils résistent à ce déséquilibre dans l’alimentation en énergie électrique qui dure déjà depuis plusieurs mois sans que les autorités ne daignent trouver une moindre solution après plusieurs réclamations à qui de droit.

Djillali Toumi

