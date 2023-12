La CNAS sensibilise sur les dangers chimiques dans le milieu de travail

La caisse des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), agence de sidi bel abbés, a organisé au sein de son siège une campagne d’information et de sensibilisation sur la prévention des risques chimique dans le milieu professionnel, en organisant des journées portes ouvertes durant trois jours du 18 au 20 décembre 2023, sous le thème «Améliorer les connaissances pour la prévention du risque chimique».

Cette campagne est une réaction de l’expansion importante que connait le monde dans l’activité industrielle, spécialement celles des industries chimiques, à l’exemple de l’industrie du pétrole, du plastique, des engrais et pesticides. Ces produits peuvent causés des catastrophes environnementales et sanitaires dans le milieu du travail. Elles peuvent apparaître sous forme de maladie professionnelles ou de pollution de l’environnement. Cette sensibilisation est une réaction légitime à ce changement pour prévenir contre ces risques liés à l’activité ou le contact avec les produits chimiques.

La compagne vise à inculquer une culture de prévention des dangers chimiques dans le milieu professionnel et sensibiliser les chefs d’entreprises sur les mesures à prendre pour lutter contre ces dangers, selon chaque activité professionnelle.

Le rôle de la CNAS se base sur plusieurs axes, notamment celui de prévoir des statistiques qui permettront une meilleure maîtrise dans le domaine. A cet effet, durant l’année 2023, la caisse a organisé plusieurs activités de préventions et de sensibilisations sur les dangers professionnels, en réalisant 2.856 enquêtes sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, 1.796 contrôles de prévention et 979 opérations de préventions au profit des travailleurs et stagiaires des différents centres de formation.

A cet effet, une convention a été signée entre la CNAS et l’institut national de prévention des dangers professionnels, afin d’établir une étude sur les conditions de stockage des produits chimiques dangereux dans 50 entreprises publiques et civiles. Des rencontres régionales ont été aussi organisées, liées à la prévention des cancers professionnels, avec la participations de plusieurs professeurs et spécialistes durant la période du 17 octobre 2023 au 20 novembre 2023, parallèlement avec l’installation de la commission nationale de lutte et de prévention des cancers le 02 novembre 2023.

Djillali Toumi