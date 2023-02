Tabia: 20 logements LPA et 50 logts LSP en souffrance depuis des décennies

Finir les projets dans le temps et respecter les clauses contenues dans les cahiers de charges sont désormais devenus, à force d’impunité, un affront qu’offre ces multiples projets souvent, en souffrance ou totalement abandonnés. Cette attitude des entreprises est loin d’être l’apanage de la commune de Tabia daïra de sidi Ali Benyoub, elle est désormais un constat amer enregistré à travers toute la wilaya, que les citoyens en payent de lourdes conséquences, allant jusqu’au décès avant la réception, au divorce précoce vu la longue attente qui dépasse parfois 16 longues années comme ce projet de ” seulement” 20 logements à Tabia, vu son lancement depuis 2007. L’autre projet de 50 logements LSP date depuis 2014 et qui enregistre plus de 07 ans de retard.

Des petits projets qui devront être terminés est livrés clé en main dans des délais respectables, sont délaissés et abandonnés en souffrance, causant un mécontentement sans précèdent. Souvent des routes sont fermées, des pneus brûlés et une mobilisation sécuritaire à cause de ces agissement des entreprises chargées de la construction.

” franchement, on est perdu. Rien à dire” se confient des bénéficiaires, qui affirment avoir engagé des travaux à l’intérieur par leur propre moyens, les cages d’escaliers et même les travaux d’assainissement. Les trottoirs et ce qui étaient prévus espace vert ou autre, c’est une autre calamité. Dans ces journées pluvieuses, les locataires sont confrontés à de” multiples difficultés liées à la boue et flaques d’eaux infranchissables, surtout par les enfants qui devront rejoindre au quotidien l’école.

Djillali Toumi