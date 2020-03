Une stratégie de développement économique autocentrée devrait voir le jour en Algérie.(Part V)

Par ailleurs, l’énorme effort entrepris sous la houlette du président H. Boumediene en vue de l’élévation du niveau culturel, et technique du pays à travers tout le dispositif d’éducation, et de formation mis en place aux quatre coins du pays même sur les hauts sommets des montagnes, la scolarisation totale de tous les enfants sans aucune exception , et ensuite entreprendre de préparer au delà de l’enseignement élémentaire des structures d’accueil à une population scolaire et universitaire destinée a s’accroitre dans le court terme c’était la démocratisation de l’enseignement appuyée par une nouvelle orientation pour mieux se mettre au diapason de l’ère des technologies nouvelles. Une vision lointaine dont le miroir a été brisé par de l’incompétence



L’état algérien prendra, dans son début en charge, à partir de ses minerais existants dans son riche sous sol, les grandes entreprises de mécaniques (Constantine, Rouiba, Sidi Belabes), l’aciérie (d’El Hadjar) ; ceci permettra de donner un sens créatif de l’économie algérienne par la création de la richesse productive avec une prise en charge pour la restructuration sur la base technologique moderne pour l’ensemble de la société. Et par conséquent, cela entrainerait forcement du travail pour tout chômeur, les fellahs sauront utilisés les matériaux mécaniques et chimiques pour plus de productivité, qui puisse dégager un surplus, utilisé pour un réinvestissement entrant dans le cadre de la prospérité du citoyen par un développement en marche avec le progrès et une élévation du niveau de vie du citoyen.

C’était une vision d’avenir, que certains( les incompétents, qui ont pris la destinée Algérie après19 80) n’ayant dans leur socle, ni intelligence, ni courage, ni volonté positive pour affronter un avenir qu’ils imaginaient comme de pur mirage , une mésaventure aux conséquences désastreuses que l’Algérie avait vécu malheureusement..



Pour H Boumediene, la situation économique le préoccupait beaucoup au point de faire de l’Algérien un homme digne et heureux .La nationalisation du pétrole allait dans ce sens, car le pétrole n’appartenait pas à l’ Algérie avant 1971, alors que la production des hydrocarbures ne cessait de grimper d’années en années, les colons, nous en laissaient beaucoup de vin destiné au marché extérieur ; dont la France coloniale, et officielle, faisait de ce produit un moyen de chantage et pression politique. Plus d’ une dizaine de million d’hectolitre, soit d’une cagnotte importante d’argent pour le financement des investissements , alors que le vin se trouve dans les stocks de millier de caves, dont la France boude l’ accord d’écoulement, alors que l’Algérie ne cesse de payer à perte les travailleurs et les charges afférentes . Ce vignoble, pourrait faire un revenu nécessaire pour financer le développement industriel du pays. .H. Boumediene dira à ce propos : « on veut nous créer des difficultés, le but de beaucoup est d’essayer de discrédité notre indépendance, et notre socialisme, de faire croire à l’incapacité de notre agriculture et au marasme de notre économie ».



La stratégie de développement avait pris en considération le développement, qui devrait être auto centrée (intégré) .Cette entreprise nécessite une source de financement, qui sera desservi suite à la nationalisation des hydrocarbures, et du surplus dégagé par les entreprises « Start Up » nouvellement créées. Et c’est à partir de cette nouvelle source, que le système bancaire après une reforme pour servir le développement, elles prendront en charges le financement de la création de nouvelle entreprises « Start up « .Ces dernières se mettent en activité de production, de distributions, et de commercialisation pour satisfaire les besoins en biens venus d’ailleurs. Le schéma de développement ’est précisé, par ses méthodes, et son contenu dans l’immédiat, mais aussi dans le futur ; dont il n’a pas eu le mérite d’être pris en considération pour la formalisation totale et globale du processus, faute de décisions d’incompétents, qui se sont entourés de la décision politique, et l’on prit en otage.



Pendant la période de l’âge d’or, la dynamique de la croissance avait été assurée sur les bases d’un développement en continu. La croissance démographique était parmi la plus forte, et dont la croissance économique l’a dépassée largement. Tous les moyens disponibles étaient mobilisés au service du développement en particulier une austérité pour l’ensemble du pays

Aujourd’hui, le système est représenté part un processus de transformation participant plus du montage et de l’assemblage à très faible taux d’intégration et une valeur ajoutée presque nulle suivie par une grande dépense pour l’importation , au lieu de la fabrication proprement dite.

Conclusion



En définitif, la période de l’âge d’or pendant l’exécution des plans de développements. Il était permis raisonnablement de penser ; que cette période, si elle avait été finalisée, suite à la disparition de H. Boumediene. Elle aurait tenu ses promesses pour la construction d’une économie nationale moderne, et indépendante capable de garantir à chaque algérien d’aujourd’hui et de demain un niveau de vie matérielle et culturelle décent, qui était résolument engagé. Ceci ne constitue, qu’une étape bien que c’est décisive par ses effets, son ampleur, son nombre de complexes, d’unités de production, et ses intensités, des transformations économiques, sociales et culturelles. Il est clair, que nous n’avons pas attendu les fruits pour les cueillir ; alors que l’arbre géniteur avait été déraciné par ceux qui ne voyaient pas bien d’où le bien pouvait provenir ; l’inde et la chine ont pu laisser l’arbre donner ses fruits ,ils ont quand même envahis la planète ;.la conception du niveau de développement et ses indicateurs fondamentaux( niveau de vie-productivité), indicateurs économiques ( population active – durée du travail- dépenses publiques) et les indicateurs sociaux ( espérance de vie taux d’ alphabétisation) repose finalement semble t il sur une certaine conception de l’homme, et de la société pourvue d’élites actives. Ce n’est qu’un des segments pris en considération permettant de faire avancer le pays, vers plus de développement. La stratégie globale devrait en principe prendre en charge l’ensemble des secteurs de la société ; dont elle a besoin. Le grand potentiel industriel existant de l’âge d’or, a été mis en désordre par des prédateurs, pour enfin le privatiser et le liquider. Alors en homme averti des opérations de sauvetage, suite à un véritable diagnostique, et un assainissement sain, permettant de faire de cet outil productif une véritable réhabilitation, avec un redressement , et une restructuration en partenariat technologique étranger ,si c’est vraiment utile pour une meilleure gestion ,et une bonne gouvernance à la hauteur pour prendre en charge ces ateliers, afin de les mettre au diapason de l’ usine, et cesser de faire du laxisme par la voie de la privatisation, et la liquidation, car le CPE n’était pas a la hauteur de tracer une stratégie propre, qui va de l’atelier à court terme à l usine dans le long terme. ; L’orientation stratégique n’était pas présente, alors que les entreprises sous traitantes devrait se constituer en forme de »Start Up » consommatrices d’emploi pour une véritable intégration. L’ampleur du dégât faite par le premier ministre sous Chadly suivit par Hamrouch jusqu’à celui qui avait opté de tout privatiser, pour que l’ultralibéralisme lui offre un quitus. La tache de sauvegarder ces complexes industrielles devrait jusqu’à aujourd’hui passer par un large débat pour ce type de modèle de développement, d’autant plus qu’une enquête devrait être diligentée .







BENALLAL MOHAMED Ancien cadre