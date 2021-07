Quinze régions bénéficient de la nouvelle technologie FTTH

Durant le premier semestre de l’année 2021, et dans le cadre du développement en moyens de technologie de l’information et de la communication (TIC), la wilaya de Sidi Bel abbés a bénéficié d’un large programme de modernisation et du développement des différentes couches qui composent son infrastructure réseau, rapporte un communiqué de la cellule de ”l’entreprise Algérie télécom.

Ainsi, quinze (15) régions ont bénéficié de la nouvelle offre Idoom Fibre. Une technique de raccordement direct, qui signifie d’ailleurs ” fibre jusqu’au domicile “. Le câble optique déployé depuis le nœud de raccordement optique est tiré directement jusqu’au logement ou à l’endroit de l’abonné via une prise terminale optique.

les commune et cités qui ont beneficié de cette technique sont: benitala, belbouche, cités 50+44+84+30 logts bellouladi, lotissement 581 lots sidi ali benyoub , diar el hayet hassi zahana, keddadra cité(50+51)(r+1) + 52 logts lamtar, cité 185 lots tabia, cité houari boumediene, sidi ali boussidi ,cité 122 lots mohamed boudiaf+48 lots sidi ali boussidi , cité hai e’salam ain el berd, cité 90+90 logts tessala ,cité 260 logts sfisef, cité 271 logts belarbi, hai el horia(125 lots) sidi brahim.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pratique de la Direction opérationnelle pour parer à l’isolement dans le domaine des communications et de l’Internet des zones avoisinantes, d’autant plus que cette nouvelle technologie utilise des fibres optiques à très haut débit, offrant une meilleure prestation et permettant la modernisation et le développement du réseau téléphonique.

Par ailleurs, et dans l’objectif de satisfaire du mieux la clientèle, une station 4G LTE a été mise en production à ‘’Tamelaka ‘’, portant ainsi le nombre d’antennes installées et mises en production sur le territoire de la wilaya de Sidi Bellabes à un total de cinquante-cinq (55) stations, conclut le communiqué.

Djillali Toumi