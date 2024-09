18 mois de prison pour le voleur de voitures des cités El Fourcen et Azzouz

Il a suffi moins d’une semaine pour que le dangereux voleur de voitures des deux cité El fourcen et Azzouz soit mis hors d’état de nuire. Un temps record pour mettre fin à une cavale infernale qui a sérieusement secoué la sécurité dans cette zone de sidi djillali. Les victimes, leurs familles et tous les habitants saluent fortement les efforts des services de sécurité, particulièrement ceux de cette zone de la 5ème sureté urbaine qui ont su rapporter de nouveau de la confiance au niveau de la société.

Agissant à la suite de plusieurs plaintes, Les éléments de la 5ème sureté urbaine ont déployé des capacités remarquables multipliant leurs activités policières de jour comme de nuit. Ces efforts intenses ont permis l’identification et l’arrestation du suspect originaire de la cité Ben Hammouda, une autre circonscription dépendantes d’autre suretés urbaines, qui démontre l’intelligence et le professionnalisme des policiers de la 5ème sureté urbaine. La fouille du domicile a permis de trouver 03 postes radios de différents véhicules, comme il a reconnu avoir vendu 02 autres à des prix dérisoires.

Le suspect a fini par reconnaître ses actes criminels sur PV, d’après la lecture du dossier par le juge, mais devant ce dernier, il a nié en bloc tout ce qu’il a reconnu sur PV devant la police malgrés la présence étonnante d’empreintes digitales sur les 04 differentes scènes de crimes. Ces voleurs ont appris comment esquiver les verdicts lourds, Des expériences qu’ils ont acquis à force d’être à chaque fois inculper pour quelque chose. Et cela réussi souvent à faire réduire leurs peines pour récidiver une autre fois, et le même refrain.

Au tribunal, ce voleur qui devait répondre devant le juge ce jeudi 12 septembre 2024 à quatre affaires différentes : vol par effraction d’une maison, ou il a subtilisé 02 télévisions et 01 démo, selon la lecture du dossier de la 1ère victime, un poste radio et un cric d’une voiture fourgon après avoir descendu par force la vitre de la deuxième victime. Pour les deux autres victimes, le voleur a dérobé respectivement : un poste radio, cric, roue de secours et des feuilles de maladie vierges après avoir endommagé la malle et 01 poste radio après avoir cassé la petite vitre de la voiture de cette dernière.

Le tribunal a statué ce même jour de jeudi 12 sept 2024. Le juge a prononcé une peine de prison de 18 mois dans la 1ère affaire ou le suspect a reconnu les faits reprochés. Dans la 2ème affaire, le suspect a nié avoir un quelconque lien avec ce vol. Néanmoins un contrôle judicaire a été retenu. Dans les deux autres affaires, le juge a préféré les reportés au 19 et 26 septembre 2024. Ce qu’il faut retenir désolément, la lenteur des procédures judiciaires n’encouragent pas les victimes à venir pour demander leurs droits et ainsi aider la justice. Par ailleurs, les moyens dissuasifs restent frêles mettant la sécurité du citoyen et de ces biens en danger persistant, s’ajoute à cela un immense travail qui tombe sur les services sécurité et les tribunaux qui deviennent trop chargé mais ne peuvent le dire pour des raisons bien évidentes.

Djillali Toumi