1851 employés de l’éducation vaccinés contre la COVID 19

Le secteur de l’éducation de la wilaya de sidi bel abbes a, recensé, depuis le début de la compagne de vaccination contre le corona virus, soit le 22 août 2021, jusqu’à ce jour, un total de 1851 employés dont 794 femmes qui ont adhéré au processus d’être vacciner pour le mieux de tous, rapporte un communiqué de la cellule de la direction de l’éducation.

La compagne se poursuit dans 42 unités de dépistage et de suivi au niveau des établissements scolaires, pour assurer un bon suivi et une meilleure vaccination des employés et des professeurs de l’éducation à travers toute la wilaya. Depuis l’apparition du variant Omicron, les employés viennent par nombre plus important de crainte de contracté ce virus létale. 118 employés ont été vaccinés en deux jour, soit le 24 et 25 janvier 2022.

Le but de cette opération reste de vacciner un grand nombre d’employés du secteur de l’éducation, dans le besoin de protéger et de mettre en sécurité le personnel et les étudiants. A cet égard, la direction de l’éducation, en coordination avec la direction de la Santé, a mobilisé tous les moyens matériels et humains dans les différentes unités de dépistage et de suivi, pour faire de cette campagne de lutte contre le Corona virus, tant bien dans les écoles primaires, que les CEM et lycées, un succès. Les employés ont fini par réaliser que le vaccin est désormais la seule solution nécessaire pour se protéger et protéger les autres, conclut le communiqué.

Djillali Toumi