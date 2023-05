Algérie Télécom a atteint 700.000 abonnés au FTTH

Algérie Télécom, l’entreprise de la téléphonie par excellence ne semble pas prendre de répit. C’est un défi qu’elle prend avec elle même d’accompagner le progrès en permanence et charmer davantage de client en leurs offrant un service de qualité, a-t-on compris de la lecture d’un communiqué de la cellule.

Ce 30 avril 2023 passé, elle a compté dans son effectif d’abonnés au FTTH (fiber to the home), le 700 millième d’aboné. Un nouveau record dans son élan de couverture dans le domaine, explique la source. Et comme pour encourager cette action, les responsables de l’entreprise ont convenu à donner de l’importance à ce genre d’élan en organisant une visite au domicile du fortuné client qui a eu le privilège de fixer la barre de la clientèle à « Idoom Fibre » au 700.000ème client.

Ce client symbolique réside à la cité 210 logements à Sidi Djilali, ajoute la source. Un bonus d’une année d’internet gratuite et illimitée à Idoom Fibre d’un débit de 300 Méga lui a été offert en guise d’encouragement et de motivation pour d’autre qui prétendent adhérer et devenir client d’Algérie poste et bénéficier des avantages et services qu’offre l’entreprise en matière de téléphonie et internet, en particulier.

Il est important de souligner que l’ancien réseau en cuivre de ladite cité a été modernisé vers la fibre optique qui offre une connexion internet de très haut débit, rassure la source. Les opérations de modernisation et d’extension du réseau FTTH se poursuivent progressivement sur l’ensemble du territoire national afin de répondre aux besoins croissants des clients, a-ton encore souligné.

Enfin, le directeur et les services concernés tiennent à remercier l’ensemble des abonnés pour la confiance accordée à Algérie Télécom et s’engagent à renouveler l’engagement de l’entreprise à déployer les moyens humains et financiers afin de fournir aux citoyens algériens un service de qualité et répondre à tous leurs besoins en matière de connectivité.

Djillali Toumi