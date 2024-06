Algérie Télécom forme ces agents à l’apprentissage du langage des signes

Une session de formation sur le langage des signes a été programmée par l’entreprise publique de la téléphonie Algérie Télécom au profit de ses agents affectés dans les différentes agence commerciales ACTEL du 26 au 28 Mai 2015, rapporte un communiqué de la cellule de formation.

Cette initiative est le fruit d’un objectif que l’entreprise bien auparavant dans le but d’élargir sa couverture en matière d’accueil en réservant un intérêt particulier à cette frange de la société qui nécessite dans sa prise en charge un moyen de communication particulier compris dans le langage des signes, explique la source. La session est programmée pendant une durée de 03 jours à l’école des enfants handicapés auditifs (EEHA) sis à la cité el Houria.

Des formateurs spécialisés en langage des signes ont été chargés de cette mission afin d’apprendre aux agents les compétences nécessaires pour interagir correctement avec cette frange de clients afin de répondre aisément à leurs besoins, et ainsi donner une nouvelle image à l’accueil et renforcer la communication.

Cette initiative entre dans le cadre des efforts conjoints entre Algérie Télécom et la Direction de l’activité sociale et de la solidarité, afin de réserver une attention particulière à ces personnes aux besoins spécifiques, leur permettant ainsi de communiquer sans gène avec les agents des agences commerciales et de pouvoir bénéficier du droit à une accueil respectable, conclut le communiqué.

Djillali Toumi